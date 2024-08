Productos reacondicionados: casi la mitad de los españoles apuesta por ellos

La obsolescencia programada de los productos tecnológicos es una realidad. Y es que los fabricantes limitan la duración de sus artículos para obligar al consumidor a sustituirlo por otro en un periodo corto de tiempo, ya que, vivir sin ellos, no es una alternativa. No obstante, comprar un nuevo smartphone cada dos años o un portátil para teletrabajar no es un gasto que esté al alcance de todos los bolsillos, sobre todo desde que la vida no ha dejado de encarecerse. Es por ello que cada vez más personas apuestan por productos de segunda mano o reacondicionados cuando llega la muerte digital de sus dispositivos.

Los reacondicionados son aquellos productos procedentes de exposición, devoluciones de clientes o incluso aquellos que hayan sufrido "daños leves" en almacenes que no pueden salir a la venta como nuevos, pero se encuentran en perfecto estado. Cada vez son más las personas que compran este tipo de productos. Concretamente, cuatro de cada diez españoles apuestan de manera ocasional por productos reacondicionados en sus compras online y un 18% afirma hacerlo con frecuencia. Así lo muestran los datos de una encuesta realizada por el comparador de precios, idealo.

La gran mayoría de los consumidores compra este tipo de productos por conseguir un ahorro de dinero, concretamente el 75,6% de ellos. No obstante, además de este motivo, existen otros para apostar por artículos reacondicionados como la sostenibilidad medioambiental (29,3%), apoyar una economía circular (28,3%), reducir residuos (25,7%) o adquirir productos que son únicos o "vintage" (22,7%).

"Un móvil reacondicionado utiliza un 91,3% menos de materias primas, 86,4% menos de agua y genera un 89% menos de basura electrónica. Además, genera un 91,6% menos de emisiones de carbono a la atmósfera comparado con uno nuevo", explican desde el marketplace de productos reacondicionados, Back Market.

Garantía productos reacondicionados

La incertidumbre sobre el estado del producto y la falta de garantías son las principales preocupaciones de los españoles. Más de la mitad de los que afirman que no ha comprado antes uno de estos productos señalan que suelen preferir artículos nuevos por su calidad y garantía.

No obstante, desde el comparador de precios explican que la garantía mínima de un producto reacondicionado debe ser de 12 meses, llegando a 24 meses en la mayoría de las tiendas online. Esto los diferencia de los productos de segunda mano de electrónica, que, por norma general, se venden entre particulares.

"Comprar un producto reacondicionado puede ser muy ventajoso, ya que tenemos el mismo periodo de garantía, pero ahorramos en el precio de compra. Cualquier incidencia que se produzca durante esos 24 meses nos dará derecho a reclamar una sustitución o reembolso", sentencia el comparador.