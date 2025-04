¿Puedo tramitar la declaración aunque no esté obligado a presentarla? Así puede salirte a devolver

Con el inicio de la campaña de la Renta, una duda común entre los contribuyentes es si pueden presentar la declaración aunque no estén obligados a hacerlo. La respuesta es sí, y en algunos casos, puede ser beneficioso, ya que podrías obtener una devolución de impuestos.

¿Quiénes no están obligados a presentar la declaración?

No todas las personas tienen que rendir cuentas con Hacienda. Según la Agencia Tributaria, aquellos que hayan obtenido ingresos inferiores a 22.000 euros anuales de un solo pagador no están obligados a declarar. Si hay más de un pagador, el límite baja a 15.000 euros, salvo que las cantidades percibidas del segundo y sucesivos pagadores no superen en conjunto los 1.500 euros.

También están exentos de presentarla aquellos cuyos ingresos provengan exclusivamente de rendimientos de capital mobiliario y ganancias patrimoniales sujetas a retención y no superen los 1.600 euros anuales.

¿Cuándo es recomendable presentarla voluntariamente?

Incluso si no estás obligado, en algunos casos podría ser conveniente presentar la declaración, ya que podrías beneficiarte de deducciones y reducciones fiscales que resulten en una devolución de impuestos. Esto suele ocurrir cuando:

Se han aplicado retenciones en la nómina o facturas que superan la cuota a pagar.

Se tiene derecho a deducciones por alquiler de vivienda, maternidad, familia numerosa o discapacidad.

Se han realizado aportaciones a planes de pensiones.

¿Cómo saber si te sale a devolver?

Para comprobar si te conviene presentar la declaración, puedes acceder al borrador a través de la página web de la Agencia Tributaria o de la aplicación móvil. Si el resultado es negativo, significa que Hacienda te devolverá dinero, por lo que presentar la declaración será beneficioso.

En definitiva, aunque no estés obligado a presentar la declaración de la Renta, puede ser una oportunidad para recuperar parte de lo que te han retenido durante el año. Revisar el borrador es una opción inteligente para no perder posibles devoluciones.