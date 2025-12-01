El puerto de El Aaioún, en el Sáhara, se digitaliza para aumentar su eficacia

El puerto de El Aaiún, en el antiguo Sáhara español, ha adoptado unas nuevas soluciones digitales diseñadas para optimizar las operaciones, fortalecer la trazabilidad y convertir al puertoen una referencia para el transporte marítimo y la pesca. El comandante del puerto, El Moustapha Mouakka, ha destacado la importancia de esta transición digital, que abre nuevas perspectivas de rendimiento y eficiencia. Asimismo, facilitará n la relación con los estibadores, los exportadores, las agencias marítimas y los usuarios del dominio público portuario.

Youssef Bokhabrine, director de Sistemas de Información de PortNet, describió las innovaciones introducidas o en desarrollo. Se centró especialmente en el nuevo Portal Único de Comercio Exterior 2025-2027, basado en un expediente unificado de importación y exportación con control avanzado, una innovación diseñada para reducir significativamente los tiempos de procesamiento de las transacciones.

Presentó la estrategia PortNet 4.0, basada en inteligencia artificial operativa, que integra la clasificación automática de declaraciones, la detección de anomalías y la predicción de retrasos, informa Le360.