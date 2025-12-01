El bitcóin cae con fuerza: la criptomoneda se desploma hacia los 86.000 dólares tras el hackeo a Yearn Finance

Otro batacazo para las criptos. El bitcóin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, este lunes se ha desplomado casi un 6% e inicia el mes de diciembre con una cotización en el entorno de los 86.000 dólares, después de cerrar el mes de noviembre con unas pérdidas superiores al 16%.

La mayor criptomoneda del mundo cotizaba un 5,3% a la baja a 86.075,6 dólares a las 07:07 horas, aunque durante la madrugada ha llegado a tocar un mínimo en los 85.626,75 dólares.

La oleada de ventas comenzó después de que Yearn Finance comunicara que estaba investigando un "incidente" en su pool de liquidez yETH. Según los primeros informes, un fallo habría permitido a un atacante acuñar una cantidad masiva de tokens yETH, saturando el pool con un suministro inválido. En resumidas cuentas, la vulnerabilidad permitió a un actor malintencionado generar tokens de la nada, lo que minó la confianza en los activos que respaldan el pool y desencadenó una salida rápida de los traders; esta interrupción tuvo un efecto inmediato en el mercado, provocando una fuerte volatilidad y caídas abruptas en el bitcóin y otras criptomonedas.

Después de permanecer varias sesiones con una cotización estable, por encima de los 90.000 dólares, el bitcóin vuelve a caer este lunes con fuerza. En noviembre cerró con una caída mensual del 16,68% en el que fue su segundo peor mes del año, después de dejarse en febrero el 17,53%. Concretamente, durante el mes pasado, el bitcóin llegó a tocar un mínimo en los 80.553,56 dólares el pasado 21 de noviembre.

La criptodivisa acumula una caída superior al 31% desde el 6 de octubre, día en el que alcanzó su último máximo histórico, en los 126.251 dólares. Asimismo, este 2025 el bitcóin cede más del 8%.

Precio de las criptomonedas hoy

La mayoría de las altcoins también experimentaron fuertes caídas el lunes. Ethereum, la segunda criptomoneda mundial, cayó un 5,7% hasta los 2.826,92 dólares. La tercera mayor criptomoneda del mundo, XRP, se desplomó un 7,3% hasta los 2,03 dólares.

Solana se hundió un 7,5%, mientras que Cardano descendió un 8% y Polygon perdió un 6,5%. Entre los tokens meme, Dogecoin se hundió un 8% y $TRUMP retrocedió un 5%, según Investing.com.