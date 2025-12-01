Repsol sortea su propio Gordo de Navidad: así puedes ganar 400.000 euros

Un gesto tan cotidiano como llenar el depósito puede hacerte ganar 400.000 euros. Repsol lanza "El Gran Premio de Waylet", una promoción que convierte cada euro gastado a través de Waylet, su app gratuita de pago, en una oportunidad de ganar un premio equivalente al Gordo de Navidad.

¿Cómo participar?

La campaña estará activa del 1 al 21 de diciembre en todo el territorio nacional. Cada euro gastado a través de la app se convierte en un participación. Los usuarios -siempre mayores de edad- podrán realizar tantos operaciones como deseen durante el periodo promocional para multiplicar sus oportunidades de ganar.

La promoción es válida para compras de combustibles, productos en tienda de las estaciones de servicio, recargas de movilidad eléctrica, lavados, aparcamientos, bombonas de butano, gasóleo para calefacción y en las marcas que aceptan Waylet como método de pago, excepto los establecimientos del Grupo El Corte Inglés.

¿Cuándo se sabrá el ganador?

El ganador se elegirá mediante sorteo ante notario el 22 de diciembre, el mimo día del Sorteo Extraordinario de Navidad, y deberá cumplir con los requisitos anteriormente señalados.

¿Qué es Waylet?

Waylet, lanzada en 2017, cuenta con más de 9,7 millones de usuarios registrados. La aplicación permite pagar de forma rápida y segura en cualquiera de las estaciones del grupo Repsol y ofrece múltiples funcionalidades como repostar sin pasar por caja, gestionar la recarga del vehículo eléctrico, adquirir servicios de lavados y aspirados Repsol Klin, abonar los tickets de estacionamiento regulado en más de 22 localidades y comprar en una amplia red de comercios físicos y online, generando saldo para ahorrar en futuras compras.