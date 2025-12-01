El precio del alquiler se contiene en máximos

Los alquileres llevan seis meses anclados en los precios máximos en torno a los 14,6 euros por metro cuadrado que alcanzaron en junio. En noviembre, aunque avanzaron un 9,9% en tasa interanual y un 0,6% respecto a octubre, las rentas volvieron a repetir ese precio medio, según los datos publicados hoy por Idealista.

Hasta 51 capitales españolas tienen precios superiores con respecto a noviembre del año pasado, con la única excepción de San Sebastián, donde las rentas han bajado un 0,2% durante el último año. El incremento más pronunciado es el de Ceuta, donde las expectativas de los caseros subieron un 18,7%, seguidas de las subidas de Segovia (16,3%), Santa Cruz de Tenerife (15,3%), Ciudad Real (14,6%) y Guadalajara (14,6%). Por el contrario, Huesca (1%) es la capital con la subida menos pronunciada en el último año, seguida de Girona (1,1%), Pamplona (1,6%) y A Coruña (2,4%).

El comportamiento de las rentas en los principales mercados del país ha sido totalmente alcista con la excepción de San Sebastián. El alquiler sube en Madrid (11,3%), Alicante (8,7%), Palma (7,3%), Sevilla (7,3%), Valencia (6,4%), Bilbao (3,5%), Barcelona (3,4%) y Málaga (3,4%).

Barcelona continúa siendo la capital con los alquileres más caros con un precio de 24 euros por metro cuadrado, seguida por Madrid (22,8 euros) y Palma (18,2 euros). No obstante, en las tres ciudades los precios están por debajo de sus máximos. En el caso de la ciudad condal, un 1,3% por debajo de su nivel de octubre; en el de la capital, un 0,7%; y en Palma, otro 0,7% respecto a septiembre, mes en el que los alquileres tocaron techo en la ciudad balear.

Las rentas, no obstante, han alcanzado máximos en capitales de provincia como Zaragoza (11,1 euros), Las Palmas (15,4 euros), Santander (11,7 euros), Burgos (10 euros), Alicante (13 euros) o Vitoria (12,5 euros).

Zamora (7,6 euros), Ciudad Real y Lugo (7,8 euros) son las capitales con la renta más económica.

Compraventa

Como los del alquiler, los precios de compraventa también siguen al alza, aunque mostrando una cierta moderación en sus subidas. Así lo han atestiguado los notarios, el INE y también Pisos.com. Según este portal inmobiliario, los precios de venta alcanzaron los 2.420 euros por metro cuadrado en el mes de noviembre, lo que supone una subida del 3,04% frente al mismo mes de 2024 y de apenas el 0,1% frente al mes previo.

Para el director de Estudios de Pisos.com, Ferran Font, el mercado de la vivienda sigue mostrando una "fuerte" presión alcista en los precios, aunque con un crecimiento menos intenso, pero sin señales de corrección porque "el desequilibrio entre oferta y demanda continúa siendo profundo".

"La combinación de escasez de vivienda disponible, concentración de la demanda en áreas urbanas y falta de alternativas asequibles mantiene los precios elevados y limita la capacidad de acceso, especialmente los jóvenes", según Font.

Fotocasa ha reportado un precio medio algo más elevado que el de Pisos.com, con 2.828 euros por metro cuadrado después de que, según sus estadísticas, se haya disparado un 18,8% en un año y un 1,4% respecto al mes anterior. Se trata del nivel más alto en veinte años según los registros de esta web, con lo que estarían en niveles de la época del boom inmobiliario.