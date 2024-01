¿Por qué la deflactación del IRPF que exige Feijóo a Sánchez es insuficiente?

Una de las exigencias que ha marcado el Partido Popular para apoyar los decretos que el gobierno desea convalidar este miércoles en el Congreso es la de deflactar el IRPF por debajo de los 40.000 euros para corregir la subida de impuestos silenciosa que está teniendo lugar como consecuencia de la inflación (los ingresos nominales de los españoles suben para compensar parte del alza de precios y eso provoca que paguen más por el IRPF a pesar de que su capacidad económica real no se ha incrementado).

Dejando de lado la conveniencia política –o no– de que el PP rescate a Pedro Sánchez de las consecuencias de su investidura a la desesperada, lo cierto es que la deflactación del IRPF que reclama el PP es una deflactación insuficiente por dos razones. Primero, no hay ningún motivo para limitar la indexación a la inflación de este impuesto solo a los ingresos inferiores a 40.000 euros. Recordemos que deflactar el IRPF no supone una rebaja de este impuesto, sino solo un mantenimiento: es decir, no subir el gravamen fiscal por la puerta de atrás merced a la inflación. Si el PP limita la exigencia de ajuste a los ingresos por debajo de 40.000 euros, lo que, en otras palabras, está defendiendo es subir los impuestos a los ingresos superiores a 40.000 euros. Uno podría entender que un partido defensor del statu quo como el PP rechace bajar impuestos en un contexto de alto déficit público como el actual, pero… ¿defender subidas de impuestos al más puro estilo Montoro? ¿En eso consiste el programa fiscal del PP de Feijóo? Segundo, la deflactación del IRPF no debería efectuarse solo para el ejercicio fiscal 2023: deberían actualizarse tanto la tarifa como los beneficios del impuesto por la inflación acumulada durante los últimos años y, a su vez, establecer una cláusula de ajuste automático de estos conceptos de cara al futuro. Si la inflación ya supone un atraco a mano armada contra muchos ciudadanos, no debe consentirse que, además, se use para subirnos año a año los impuestos de tapadilla. ¿Acaso en el PP buscan darnos un aguinaldo este año descuidando el problema estructural de la no deflactación del IRPF?