El PP se abre solo a salvar el decreto anticrisis si el Gobierno rebaja el IVA a luz y gas y deflacta el IRPF

Este miércoles se celebra el primer Pleno del año en el Congreso y se votan tres decretos importantes, aunque el Gobierno está contra las cuerdas porque Junts ha asegurado que va a votar en contra. Sin los posconvergentes, Pedro Sánchez queda en manos del PP y los populares se abren a salvar uno de los tres decretos: según ha anunciado el portavoz Borja Sémper, se van a abstener en el decreto de medidas anticrisis si el Gobierno se compromete a aceptar las exigencias del PP, que son una rebaja del IVA de la luz y el gas; una rebaja del IVA para conservas, carne y pescado; y, deflactar la tarifa del IRPF para personas con ingresos inferiores a 40.000 euros (es decir, adaptar el IRPF a las subidas salariales que se han producido por la inflación).

"Ya avanzamos que el PP no va a salir al rescate del señor Sánchez si se encuentra en apuros por los intereses contrapuestos que tienen sus aliados", ha afirmado Sémper, asegurando que van a votar en contra de los tres decretos, aunque ha matizado que pueden estudiar la posibilidad de una abstención en el decreto de las medidas anticrisis. "El PP saldrá al rescate de los españoles y de sus problemas, pero no aceptaremos chantajes de un Gobierno manejado por los ansistema y por aquellos que no tienen un proyecto para España", ha añadido.

En concreto, este miércoles se votan el decreto 6/2023 y el decreto 7/2023, relativos a compromisos con la Unión Europea para recibir el cuarto desembolso de los fondos europeos (son medidas en en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, y en materia de subsidio por desempleo). En esos dos decretos, parece inamovible la opción del PP y votará en contra, por lo que quedará sin efecto. En esos dos decretos, también, hay reformas que habían entrado como proyecto de ley por vía ordinaria en el Congreso en la pasada legislatura, pero el Gobierno fue incapaz de atar los apoyos para aprobarlas. El decreto 8/2023 es el relativo a las medidas anticrisis y ahí sí que aparecen ayudas a los usuarios para reducir el coste del transporte público y ahí es donde el PP quiere ampliar las medidas para mejorar el poder adquisitivo de los ciudadanos.

Si bien, los populares lo intentaron ya antes de que el Gobierno diseñara el decreto porque denuncian que han pedido sendas reuniones con la vicepresidenta de Hacienda María Jesús Montero y la vicepresidenta de Transición Ecológica Teresa Ribera para negociarlos, pero ambas les han dado portazo. "Las vicepresidentas Montero y Ribera no quisieron ni siquiera reunirse con el PP para explorar vías de encuentro para mejorar el decreto económico. No quisieron negociar absolutamente nada con nosotros, con el primer partido de España, mientras aceptaban tutelas económicas de EH Bildu o Sumar", ha desvelado Sémper, recalcando que su partido ha mostrado disposición para el acuerdo, pero el Gobierno ha rechazado todo tipo de contacto con los populares pese a que al final necesita a los de Alberto Núñez Feijóo para salvar las votaciones.

"No tenemos ninguna duda de la capacidad de pedir de Junts ni de la capacidad de dar de Sánchez, pero esta va a ser la legislatura de la angustia para el Gobierno en cada votación. El Gobierno tiene serios problemas de supervivencia desde el inicio. Cuando digo de supervivencia, me refiero para sacar adelante cualquier materia", ha resumido Sémper. "El Gobierno debuta perdiendo votaciones y confirmando su extraordinaria debilidad parlamentaria. La primera semana del año y el Gobierno ya está con estos problemas", ha añadido el portavoz popular, advirtiendo de que su partido no va a ser la "muleta" de Sánchez. "Sánchez debe asumir las consecuencias", ha afirmado, recordando que el presidente del Gobierno optó por echarse en brazos de los independentistas.