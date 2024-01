Regalos de los Reyes Magos: así es como puede cambiarlos o devolverlos

Los regalos son uno de los grandes protagonistas de la época navideña, ya que o bien la noche del 24 de diciembre con la llegada de Papá Noel o el 6 de enero con la de los Reyes Magos, muchas familias reciben en sus manos algún que otro obsequio. No obstante, aunque regalar año tras año ya es tradición, no acertar con los regalos también lo es. Tanto es así, que el 69% de los españoles recibe algún regalo en Navidad que no quiere quedarse, según una encuesta realizada por la aplicación de segunda mano, Milanuncios.

Ante este escenario, a muchos no les queda más remedio que cambiar estos regalos, pero ¿cómo se puede hacer esta devolución? Desde Legálitas explican los plazos y las opciones qué existen si han pasado más de 15 días desde la fecha de la adquisición del producto, no se dispone del ticket de compra o se adquirió antes del periodo de rebajas.

Los comercios físicos no están obligados por ley a aceptar la devolución de los productos que se adquieran, siendo necesario que el consumidor revise la política de devoluciones del establecimiento. Por tanto, explican que "si no se anuncia en el propio establecimiento, en el ticket o en la factura de compra que el producto se puede devolver y en qué plazo, no existe derecho a esa devolución".

Además, se deberá comprobar si el comercio indica que se devolverá el dinero, lo cambiará por otro producto o entregará un vale –sin fecha de caducidad– por el importe para gastar en productos de la tienda.

En las compras online, el consumidor tiene derecho a devolver el producto en un plazo de 14 días naturales desde su entrega, según la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios, aunque existen algunas excepciones.

¿Es obligatorio que devuelvan el dinero?

A no ser que así lo establezca en su política de devoluciones y el consumidor esté informado, no es obligatorio que el establecimiento devuelva el dinero. Si se aceptan cambios o devoluciones, se podrá entregar al consumidor un vale por el importe del valor de compra o el cambio por otro producto del establecimiento, pagando la diferencia de precio en caso de que la hubiera.

Si el producto se compró antes de las rebajas de enero, el comercio deberá abonar el importe que se haya pagado en el momento de la compra y no el del precio rebajado.

¿Se puede devolver un producto si han pasado más de 15 días desde la compra?

Tanto en establecimiento físico como en el canal online, pasado el plazo indicado, no hay derecho a devolver el producto, aunque esta devolución o cambio se podrá realizar si se llega a un acuerdo con el comercio.

¿Qué ocurre si el regalo está defectuoso?

La Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios establece que el consumidor que reciba un regalo defectuoso puede solicitar la reparación o sustitución del mismo; y si esto no es posible, se deberá solicitar la rebaja del precio o la resolución del contrato con devolución del importe abonado. La garantía en productos nuevos es de tres años.

¿Qué validez tiene el ticket regalo?

El ticket o factura de compra es el documento indispensable para realizar un cambio o devolución, así como para exigir la garantía del producto si se encuentra defectuoso.

En el caso de que se haya perdido este justificante, el establecimiento no estará obligado a admitir la devolución del producto. Sin embargo, el consumidor podrá negociar con el comercio que se admita el cargo bancario como justificante del pago realizado con la tarjeta bancaria.

Ante un supuesto de “no conformidad”, se aplica la normativa de garantías, por lo que el cliente tiene derecho a pedir la reparación o sustitución del producto o, de no haberlo, a la devolución del dinero.

Si el producto está en perfecto estado, no será posible aplicar esta normativa, por lo que solo se podrá cambiar el producto si la política del establecimiento lo contempla.