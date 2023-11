Estos son los artículos que no se pueden devolver en una compra online

Hacer las compras en tan solo un clic es un hábito que se ha extendido en los últimos años, ya que cada vez más personas apuestan por el comercio electrónico para adquirir sus productos favoritos o incluso hacer la compra semanal de alimentos desde la comodidad de su hogar.

Aunque las compras online permiten hacer una adquisición de forma rápida, reduciendo no solo el gasto en dinero, sino también en tiempo; estas también tienen un hándicap, y es que los consumidores no pueden hacerse una idea clara del producto hasta que no llega a sus manos. Por ello, aquellos que compran online en tiendas con sede en España o en un país miembro de la Unión Europea están protegidos por el derecho de desistimiento.

El derecho de desistimiento permite al consumidor a desistir el contrato a distancia en un plazo de 14 días naturales desde la recepción del producto sin necesidad de justificarlo. Durante este plazo, el consumidor puede examinar el producto y decidir si quiere quedárselo o devolverlo. En el caso de la contratación de un servicio, el plazo empezará a contar desde que se contrata y no desde que se comienza a prestar dicho servicio.

No obstante, este derecho no se aplicará en todos los productos que el consumidor haya adquirido online, sino que desde el portal de reclamaciones reclamador.es explican que existen ciertas excepciones al derecho de desistimiento: