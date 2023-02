Regalos en San Valentín: cuatro de cada diez españoles gastarán menos de 50 euros en ello

El 14 de febrero, más conocido como el día de San Valentín, es una fecha señalada en el calendario de muchas parejas, ya que es cuando estos celebran su amor hacia esa persona especial que tanto quieren. Aunque las relaciones deben cuidarse día a día, esta fecha puede ser la excusa perfecta para tener un detalle con aquellos que más queremos y recordarles una vez más el lugar que ocupan en nuestras vidas.

Por tanto, San Valentín no es solo sinónimo de amor, sino también de regalos y gasto, ya que son muchos que intentan dar con el obsequio perfecto para sorprender a su pareja. No obstante, aunque para los comercios y tiendas esta campaña volverá a ser un éxito, la situación económica actual hará que algunos se muestren más reticentes a participar en el día de los enamorados. En este sentido, un 30% de los españoles aseguran que no comprarán nada en esta fecha, mientras que el resto de ellos si que lo harán, tal y como muestra un estudio realizado por la plataforma de información de compras locales, Oferta.

Cuatro de cada diez españoles reconocen que gastarán menos de 50 euros en estos regalos, mientras que 23% de ellos tendrán un presupuesto de entre 50 y 100 euros. Además, tan solo un 8% de los encuestados gastará más de 100 euros en los obsequios para sus más queridos.

La inflación no afectará al gasto

La inflación ha sido uno de los principales obstáculos a los que ha tenido que enfrentarse nuestra economía y la sociedad en general, provocando que la vida inevitablemente se haya ido encareciendo. Sin embargo, tan solo uno de cada cuatro españoles considera que este factor hará que los precios se encarezcan en San Valentín y, que por tanto, la factura en esta fecha se incremente. Por el contrario, el 30% de los encuestados cree que gastará menos o nada para intentar ahorrar; mientras que el 36% considera que no habrá diferencia en el gasto respecto al año pasado debido al contexto inflacionista actual.

Bombones y experiencias, los regalos que triunfan

Los bombones y las experiencias en pareja siguen posicionándose como los regalos favoritos para celebrar el 14 de febrero, ya que un 27% de los españoles obsequiarán a sus parejas con estos artículos. Sin embargo, no serán los únicos, sino que los clásicos peluches y joyas las regalarán el 14% y el 10% de los encuestados, respectivamente.

En este contexto, analizando el comportamiento de los consumidores en la semana previa a San Valentín con la última de enero de 2022, esta plataforma ha detectado un incremento en las búsquedas de bombones, joyas, peluches, restaurantes y flores. En el caso de los dulces, estas llegan a triplicarse, mientras que las de los peluches se duplican.

A pesar de que es innegable que estos productos son un acierto seguro, un 9% de los encuestados prefieren planes más íntimos como una cena romántica en casa.

Por tanto, cuando se acerca esta fecha señalada, lo que más buscan los españoles son restaurantes, multiplicando hasta por siete el número de búsquedas. Por el contrario, flores (+73%) y peluches (+43%), aunque también ven incrementadas las consultas en Internet, estas lo hacen en menor medida.