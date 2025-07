Renfe cierra la puerta a alquilar trenes de alta velocidad a otras operadoras para que puedan llegar a Galicia o Asturias

Renfe no parece por la labor de alquilar trenes de rodadura desplazable de su flota para que sus competidores puedan llegar a los destinos en los que Adif introducirá competencia en la segunda fase de la liberalización de la alta velocidad.

Hace un par de semanas, Juan Fernández, consejero delegado de Ecorail, compañía que aspira a operar en las nuevas líneas que tendrán competencia, Asturias, Galicia y Cádiz/Huelva; sugirió la posibilidad que también respaldó la directora de Ouigo en España, Helene Valenzuela, de que Renfe alquile parte de su posible material excedente para empezar a prestar servicio en estos corredores dada la peculiaridad de los mismos.

Estas líneas tienen algunos tramos con ancho de vía ibérico y otros internacional, lo que hace necesario el uso de trenes con rodadura desplazable como los Avril que tiene Renfe, los únicos que hay ahora mismo en el mercado. Tanto Ouigo como Ecorail han pedido información a Talgo, fabricante del Avril; y a CAF, que tiene un modelo, el Oaris, que podría adaptarse para circular hasta los 300 kilómetros por hora; para saber los costes y los plazos de entrega de estos trenes. Y ante la desalentadora respuesta recibida de ambos fabricantes, Fernández aseguró que la solución más rápida para que haya competencia en los nuevos corredores que Adif quiere liberalizar sería que Renfe alquile parte de sus trenes de rodadura desplazable.

"El que venga, que invierta"

Pero el presidente de la operadora pública, Álvaro Fernández Heredia, no dejó la semana pasada muchos resquicios a tal posibilidad.

Durante un desayuno organizado por Executive Forum, el directivo aseguró que a Renfe no le importa competir. "Eso sí, queremos una competencia justa", añadió. Heredia declaró en este sentido que le llama la atención que en las aportaciones y sugerencias a Adif que han hecho los competidores de Renfe sobre los nuevos corredores a liberalizar está que la operadora pública les ceda los trenes, les subrogue a los trabajadores y que cuando hagan la oferta, si no la ganan, les paguen el coste de su elaboración. "Nosotros no tenemos ningún problema en competir, pero tenemos nuestros mejores profesionales, nuestras inversiones en material móvil y el que quiera venir, que haga las inversiones que tenga que hacer y que compita en igualdad de condiciones. Y si es posible, que no sea a pérdidas", sentenció contundente Heredia, que aseguró que Renfe está ganando la batalla de la alta velocidad porque no sólo ha incrementado sus viajeros sino que, a diferencia de Iryo y Ouigo, no pierde dinero.

La falta de trenes en el mercado para introducir competencia en los corredores gallego o asturiano ha llevado a Valenzuela a afirmar en tono irónico que «Renfe tiene garantizado su monopolio en estos corredores otros cinco años».

Y es que tanto Talgo como CAF -Alstom no fabrica este tipo de trenes ni los fabricará- están condicionados por una serie de factores que les dificultan la producción de estos trenes, encareciendo su precio y alargando sus plazos de entrega. En el caso de Talgo, todavía debe resolver la venta de un 29,7% de su capital al fondo vasco que lidera Sidenor y reforzar su capacidad industrial, saturada ahora mismo con una cartera de algo más de 4.000 millones de euros.

En cuanto a CAF, el fabricante vasco, aunque cuente con un modelo que puede circular a una velocidad de hasta 250 kilómetros por hora, el salto técnico necesario para alcanzar los 300 kilómetros por hora tiene su dificultad y un elevado coste.