Renta 2023-2024: ¿tengo que hacer la declaración si cobro el paro?

La cita anual con la Agencia Tributaria arrancará en apenas unos meses, y es que, desde el próximo 3 de abril y hasta el 1 de julio, cientos de miles de contribuyentes deberán presentar la declaración de la Renta, rindiendo así cuentas con Hacienda. Aunque esta campaña se repita año tras año, siguen habiendo algunas personas que no saben si tienen que presentar sus declaraciones de IRPF y Patrimonio. Uno de los colectivos que más dudas suele tener al respecto son los desempleados: ¿es necesario hacer la declaración de la Renta si se está en paro?

Lay, por tanto, está sujeto a retenciones de Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF) y tiene que incluirse en la declaración de la Renta. Esta, tal y como explican desde la plataforma digital para hacer la declaración de la Renta, TaxDown. Y es que a ojos de Hacienda la prestación contributiva por desempleo o los subsidios por desempleo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) tienen la consideración de rentas y computan como un pagador más.

No obstante, el hecho de cobrar el paro no obliga al contribuyente por sí mismo a hacer la declaración ni le exime de presentarla, sino que esto dependerá de los requisitos que establece la normativa vigente. Por tanto, los contribuyentes que estén desempleados y cobren esta prestación no deberán de presentar la declaración de la Renta en los siguientes casos: