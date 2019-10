Rodrigo Rato: "Todas la decisiones fueron en interés de los accionistas y contrastadas por el Banco de España"

Ha quedado visto para sentencia el proceso sobre la salida a bolsa de Bankia, uno de los juicios más importantes vividos en la Audiencia Nacional durante los últimos meses. Ayer, en el penúltimo acto, la defensa de la matriz de la entidad BFA expuso sus últimas conclusiones y los acusados tenían derecho a una última palabra. Diez meses -fue el 26 de noviembre de 2018 cuando se inició el procedimiento-, 72 sesiones, una treintena de acusados, 57 testigos y una veintena de peritos después el “caso Bankia” inició su capítulo final, en el que se dictará sentencia.

Pese a que BFA tenía ayer en su mano el último turno de defensa, la máxima expectación estaba centrada en el último turno de palabra que tenían a su disposición cada uno de los acusados antes de que la jueza, Ángela Murillo, dejara todo visto para sentencia. Sobre todo ante lo que pudiera decir Rodrigo Rato. Y no defraudó. Fue el único que decidió acogerse a este derecho y lo ejerció de verdad. El ex presidente de Bankia recordó los cinco años de instrucción y 17 meses de prisión, durante los que cree que se “ha atestiguado que las entidades de BFA eran entidades financieras complejas con lo más altos estándares de calidad y supervisión. Nuestros profesionales eran los mejores del mercado y contábamos con el asesoramiento de las mejores firmas contables. Todas muestras decisiones fueron contrastadas por el regulador supervisor -el Banco de España-, y todas las decisiones que tomamos fueron con su aprobación”. Rato también quiso recordar que durante toda la instrucción de este proceso “ha habido tres cambios regulatorios y tres test de la banca europea que fueron superados por la entidad”. El ex presidente quiso dejar claro que las decisiones tomadas por el consejo de administración que él presidía “siempre fueron en favor de los intereses de los accionistas. Igual que las decisiones que tomó el consejo que nos sucedió, que solicitó ayudas, como dijo aquí ante el Banco de España y la CNMV, por razones de futuro y no de pasado”. Asimismo, el ex máximo responsable de la entidad quiso recordar que “la crisis financiera fue mucho peor en los años 2012, 2013 y 2014 y, ahora, en 2019, Bankia vale menos que cuando salió a bolsa, y por eso, pido la absolución”.

Previamente, el abogado de BFA, Alberto Gómez Fraga, solicitó la absolución de la matriz de Bankia como posible responsable de las supuestas irregularidades, al entender que ninguno de los 34 acusados cometió “ningún delito" por el que el grupo deba responder como persona jurídica. En su larga exposición, en la que desarrolló hasta diez puntos, rechazó que cualquiera de los responsables de la entidad falsearan las cuentas del banco y afirmó que actuaron con “transparencia, sin incurrir en actos falsarios”. También quiso dejar constancia de que cualquiera de los pasos que se dieron para la salida a bolsa de la entidad fueron aceptados por los órganos de supervisión, principalmente el Banco de España, la CNMV o la misma Deloitte.

"Hemos acudido a un juicio de acusaciones mutantes, como si fuera una película de los hermanos Marx: éstos son los delitos de los que les acuso, y si no les gusta tengo otros", reprochó irónico a la Fiscalía su exposición. Gómez Fraga fue desgranando pormenorizadamente cada una de las acusaciones vertidas sobre BFA y los acusados, concluyendo que “si no hay pruebas acusatorias no hay delito, y por tanto no puede haber delito penal”.

La jueza Ángela Murillo bajó el martillo y dejó el “caso Bankia” visto para sentencia.