Santander lanza en España Beyond Wealth, su nueva filial para asesorar a clientes con patrimonios de más de 50 millones

Banco Santander refuerza su posición como entidad orientada al servicio exclusivo y al acompañamiento estratégico de las grandes familias empresarias y patrimoniales. La entidad presidida por Ana Botín estrena en España Beyond Wealth, su nueva filial para asesorar a clientes con patrimonios superiores a los 50 millones de euros, sin exigir que estos pasen sus saldos al banco. De esta manera, tanto clientes como no clientes del Santander podrán acudir a este servicio para mejorar la gestión de su patrimonio.

La nueva marca será su servicio global de "family office" (gestión del patrimonio de familias del alto nivel económico con el objetivo de preservar su riqueza) y "nace con el objetivo de convertirse en un socio estratégico de confianza para aquellos patrimonios que buscan una gestión profesional y a medida de su legado financiero, empresarial y personal", ha destacado el Santander en un comunicado.

El equipo especializado de Beyond Wealth estará en España bajo la dirección de Sol Moreno de Los Rios, directora de Segmentos Especializados y responsable del área de grandes patrimonios, de Santander Private Banking España,y lo encabezará Javier Lafarga, consejero delegado de la nueva filial, junto a diez profesionales con amplia experiencia en gestión patrimonial, real estate, mercados privados y planificación, con un enfoque centrado en la personalización y la exclusividad.

Beyond Wealth estará dirigida globalmente por Carmen Gutiérrez y su objetivo será alcanzar los 10.000 millones de euros bajo consultoría en tres años. Además de España, el banco prevé lanzar Beyond Wealth en Suiza, Brasil y Miami en el corto plazo, así como en otros territorios el Santander está presente.

Servicios

El "family office" de Banco Santander combina el rigor financiero con un enfoque multidisciplinar, abarcando desde la planificación estratégica patrimonial hasta la filantropía. Entre los servicios que ofrecerá, y que pueden disfrutar tanto los clientes como los no clientes del banco, destacan: la planificación patrimonial, la asignación estratégica de activos, la plataforma de consolidación y el gobierno familiar (apoyo en la definición de protocolos familiares, estructuras de decisión y educación financiera de las nuevas generaciones).

Adicionalmente, se prestarán servicios como el análisis de oportunidades de inversión y el control de costes, rentabilidades y riesgos. "Todo ello dirigido a ayudar a los clientes con la totalidad de sus inversiones con independencia de su naturaleza: inmobiliarias, empresariales y/o financieras", defiende la compañía.