Los secretos de los expertos: así invierten los grandes gurús

La inversión en los mercados financieros es tanto un arte como una ciencia. Detrás de cada cartera, existe una visión del mundo, una forma de interpretar el riesgo y una lectura particular de hacia dónde se dirige la economía global. Los grandes gurús de las finanzas no solo aplican estrategias distintas; representan escuelas de pensamiento enteras que influyen en millones de inversores. En un entorno marcado por la disrupción tecnológica, la inteligencia artificial, la transición energética, los cambios geopolíticos y los ciclos de tipos de interés más volátiles en décadas, comprender cómo confeccionan sus carteras los gestores más influyentes permite descifrar qué tendencias económicas consideran más sólidas y duraderas.

La reciente publicación de la SEC con las posiciones del tercer trimestre de 2025 de algunos de los hedge funds y gestoras más prestigiosas del mundo ofrece una radiografía muy clara del momento actual del mercado. Las carteras de inversores como Warren Buffett, Cathie Wood, Joel Greenblatt y Ray Dalio,que gestionan conjuntamente casi 1,5 billones de dólares, muestran enfoques radicalmente distintos: desde la búsqueda del valor estable y predecible, pasando por la apuesta agresiva por la innovación disruptiva, hasta modelos cuantitativos y estrategias sistemáticas basadas en principios macroeconómicos.

Aun así, entre estas filosofías tan diversas hay elementos comunes que reflejan las grandes fuerzas que están moldeando el futuro:

el peso creciente de las tecnologías ligadas a la inteligencia artificial, la relevancia de los gigantes tecnológicos como motores de rentabilidad, la combinación de estabilidad y crecimiento mediante ETFs amplios, y la persistencia de sectores tradicionales, como energía, consumo o finanzas, que siguen siendo pilares de las carteras a largo plazo.

Warren Buffett

Warren Buffett es el inversor por antonomasia. Una de sus máximas es: «El precio es lo que pagas. El valor es lo que obtienes». Aunque dejó su puesto de CEO este año en Berkshire Hathaway, es toda una leyenda. El conocido como el «Oráculo de Omaha» cumplió en agosto 95 años. Estudió en la Universidad de Nebraska y, posteriormente, en la Columbia Business School, donde aprendió directamente de Benjamin Graham, el padre del «value investing».

Buffett desarrolló una filosofía de inversión basada en comprar empresas excelentes a precios atractivos. Dirige Berkshire Hathaway, un gigante empresarial que él transformó desde una antigua textilera hasta convertirlo en un holding con decenas de empresas en sectores como seguros, ferrocarriles, energía, consumo y muchas otras industrias. Su estilo de inversión es profundamente a largo plazo. No busca especular, sino poseer negocios, generando valor mediante los beneficios que esas empresas puedan producir.

Una de sus características más famosas es su enfoque en la calidad empresarial y en la frugalidad. A pesar de su inmensa fortuna, lleva un estilo de vida relativamente modesto. También es un gran filántropo, ya que ha prometido donar gran parte de su riqueza a distintas fundaciones, por ejemplo mediante el «Giving Pledge», que cofundó con Bill Gates.

Buffett tiene una creencia muy clara sobre la diversificación: tener muchas inversiones distintas no siempre es lo ideal si conoces bien los negocios que compras. Prefiere concentrar su capital en unas pocas empresas que cree que tienen una ventaja competitiva sostenible. En resumen, Warren Buffett es valorado por su visión a largo plazo, su disciplina, su capacidad para analizar empresas y su voluntad de invertir en negocios sólidos en lugar de perseguir modas o tendencias del mercado.

Así, en el tercer trimestre de 2025, las 10 posiciones más importantes de Berkshire Hathaway eran principalmente grandes empresas con modelos de negocio consolidados. Sus inversiones estaban lideradas por Apple, con un valor aproximado de 60.700 millones de dólares, seguida de American Express (50.400 millones), Bank of America (29.300 millones), Coca-Cola (26.528 millones), Chevron (18.955 millones), Occidental Petroleum (12.518 millones), Moody’s (11.755 millones), Chubb (8.844 millones), Kraft Heinz (8.480 millones) y Alphabet (4.338 millones).

Su inversión incluye así gigantes tecnológicos como Apple y Alphabet; compañías de servicios financieros como American Express y Bank of America; líderes en consumo y bebidas como Coca-Cola y Kraft Heinz; así como empresas energéticas consolidadas como Chevron y Occidental Petroleum. Esta combinación busca rendimientos a largo plazo, estabilidad y crecimiento consistente, manteniendo un enfoque en negocios que generan flujo de caja y poseen marcas fuertes y reconocidas mundialmente.

Cathie Wood

Conocida como la «reina de Wall Street», la frase «en un mundo impulsado por la disrupción, asegúrate de estar en el lado correcto del cambio» resume perfectamente su estrategia de inversión. Es la fundadora y directora ejecutiva de ARK Invest, firma especializada en invertir en empresas disruptivas e innovadoras, especialmente en sectores como inteligencia artificial, fintech, biotecnología y robótica. Su fondo más emblemático es el ARK Innovation ETF (ARKK), que ha tomado posiciones muy agresivas en compañías de alto crecimiento.

A mediados de 2025, las 10 principales acciones en los ETFs de ARK (combinando varios de sus fondos) incluían a Tesla, con unos 1.600 millones de dólares invertidos; Coinbase, con 808 millones; Roku, con 736 millones; Palantir Technologies, con 736 millones; Roblox, con 736 millones; Robinhood Markets, con 718 millones; Shopify, con 716 millones; CRISPR Therapeutics, con 634 millones; Tempus, con 579 millones; y Advanced Micro Devices (AMD), con 495 millones de dólares.

Esta estrategia muestra claramente su convicción en tecnologías futuristas, siempre buscando compañías prometedoras en las que invertir. Así, apuesta por los vehículos eléctricos (Tesla) y los servicios financieros innovadores (Coinbase, Robinhood), hasta la biotecnología (CRISPR), la IA aplicada al análisis de salud (Tempus) y los datos (Palantir), o las plataformas de entretenimiento digital (Roku, Roblox). Además, ARK ha estado realizando movimientos tácticos: por ejemplo, ha aumentado su apuesta en Tesla, mientras ajusta su exposición a otras compañías como CRISPR.

En conjunto, el enfoque de Wood es de alto riesgo, apostando por empresas que considera clave en las megatendencias del futuro, con la visión de generar rendimientos muy por encima del mercado tradicional a largo plazo.

Joel Greenblatt

«Recuerde, es la calidad de sus ideas, no la cantidad, lo que resultará en mucho dinero». Es uno de los principios del fundador de Gotham Capital. Joel Greenblatt combina una sólida formación académica con una carrera destacada en la gestión activa de fondos. Fue profesor adjunto en la Columbia Business School, impartiendo clases sobre inversión en valor y situaciones especiales, y presidió el consejo de Alliant Techsystems.

Greenblatt es un inversor de valor («value investor»), lo que significa que busca empresas que estén infravaloradas por el mercado y que ofrezcan alta rentabilidad sobre el capital. Su contribución más famosa es la «Fórmula Mágica» («Magic Formula Investing»), basada en dos métricas clave: el rendimiento de ganancias («earnings yield») y el rendimiento sobre capital invertido («return on invested capital»).

El objetivo es identificar empresas que sean buenas (alta rentabilidad sobre capital) y baratas (alto rendimiento de ganancias), creando así una estrategia sistemática y cuantitativa. Durante su etapa en Gotham Capital (1985-1994), Greenblatt logró rendimientos extraordinarios, consolidando su reputación como uno de los gestores más talentosos de su generación.

La cartera gestionada por Joel Greenblatt (Gotham Asset Management) está valorada en unos 22.970 millones de dólares Las 10 principales posiciones representaban aproximadamente el 27,7% del total.

Hasta el mes de septiembre, en el «top ten» de posiciones de la cartera de Joel Greenblatt se encontraban valores como SPDR S&P 500 ETF Trust, con un valor de 3.742 millones de dólares; iShares TR, con 746 millones; TidalTrust I, con 709 millones; Nvidia Corporation, con 534 millones; Apple, con 364 millones; Vanguard Index FDS, con 240 millones; Snowflake, con 216 millones; Amazon, con 215 millones; Alphabet, con 166 millones; y Microsoft, con 146 millones de dólares invertidos. Esta cartera refleja una combinación de ETFs (fondos cotizados en Bolsa) de amplio mercado, que proporcionan diversificación, junto con acciones tecnológicas líderes, incluyendo empresas de semiconductores, servicios en la nube y tecnología de consumo. Todo ello muestra la estrategia de Greenblatt de combinar estabilidad con crecimiento

Ray Dalio

El fundador y director de Bridgewater Associates, el mayor fondo de cobertura (hedge fund) del mundo, afirma que «lo importante no es conocer el futuro, es saber cómo reaccionar adecuadamente con la información disponible en cada momento».

Creado en 1975, Bridgewater gestiona hoy más de 160.000 millones de dólares en activos, atendiendo tanto a grandes instituciones como a inversores internacionales. Dalio es reconocido por su enfoque sistemático y basado en principios, que combina análisis económico profundo con gestión cuantitativa y diversificación estratégica.

Una de sus contribuciones más famosas es la estrategia «All Weather Portfolio», diseñada para mantener un equilibrio entre activos que permita generar rendimientos estables en cualquier fase del ciclo económico. La idea central es diversificar no solo entre acciones y bonos, sino también según factores macroeconómicos como el crecimiento económico y los cambios en la inflación o los tipos de interés, reduciendo así la exposición a riesgos extremos y la volatilidad del mercado. Dalio también es conocido por su enfoque en principios de vida y trabajo, plasmado en su libro «Principles», donde expone sus ideas sobre la toma de decisiones, la transparencia radical y la meritocracia de ideas dentro de la organización. Gracias a su éxito consistente y su enfoque innovador, es considerado uno de los inversores más prestigiosos y respetados del mundo, y sus teorías sobre economía, deuda y ciclos financieros son ampliamente estudiadas por profesionales y académicos.

En el tercer trimestre del año, las 10 principales posiciones de la cartera de Ray Dalio, gestionada por Bridgewater Associates, sumaban aproximadamente el 32,5% del total, dentro de una cartera valorada en 25.530 millones de dólares. Estas posiciones incluían el ETF iShares Core S&P 500 (IVV), con un valor de 2.947 millones; el ETF SPDR S&P 500 (SPY), con 1.709 millones; Alphabet, con 645 millones de dólares, una apuesta por el gigante tecnológico de la nube y la publicidad; Microsoft, con 568 millones, referente en software, nube e IA; Salesforce, con 476 millones, líder en CRM y soluciones empresariales; Nvidia, con 468 millones, clave en semiconductores y gráficos para IA; Lam Research Corp., con 464 millones, proveedor de equipos para la fabricación de chips; Adobe, con 445 millones, potencia del software creativo y de marketing digital; Booking Holdings, con 420 millones, empresa dominante en reservas de viajes online; y Genernova, con 400 millones, una participación algo más alternativa dentro de su cartera.

En definitiva, el análisis comparado de las carteras de Warren Buffett, Cathie Wood, Joel Greenblatt y Ray Dalio permite comprender no solo cuatro estilos distintos de inversión, sino también las grandes fuerzas que están definiendo el rumbo de los mercados.