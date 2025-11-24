Seis de cada 10 españoles desconocen que pueden cancelar sus deudas con la Ley de la Segunda Oportunidad

La Ley de Segunda Oportunidad, que permite a las personas físicas y autónomos obtener el perdón total o parcial de las deudas que tengan si no cuentan con activos o patrimonio suficiente para pagarlas, siempre que concurra con buena fe, sigue siendo una desconocida para seis de cada 10 españoles. Esta Ley, aprobada en 2015 y reformada en 2022, pone a disposición de todos los ciudadanos un mecanismo para regularizar el pago de deudas, bien mediante la exoneración del pasivo insatisfecho o mediante un plan de pagos.

Pero a pesar de que ya han pasado 10 años desde su implementación, a día de hoy, el 63% de los españoles aún desconoce su existencia, según una encuesta realizada por Legálitas a través de sus perfiles en redes sociales en la que han participado más de 3.000 personas. Los datos reflejan solo un 7% ya se ha acogido a ella y ha encontrado una posible solución a la complicada situación por la que atraviesan.

Para solicitar la Ley de Segunda Oportunidad es necesario presentar un escrito inicial firmado por abogado y procurador ante el juzgado correspondiente. En función de la situación económica y patrimonial, esta Ley permite acceder a dos vías: por exoneración del pasivo insatisfecho, previa liquidación de bienes, o sin liquidación cuando el deudor carece de activo realizable, y por aprobación judicial de un plan de pagos, que permite satisfacer el pasivo conforme a la capacidad económica del deudor.

Tanto para una como otra vía, es necesario estar en una situación de insolvencia -deudas e ingresos con los que no es posible afrontar los pagos-, sin antecedentes penales económicos ni bienes libres de cargas -como ser propietario de una vivienda que sea susceptible de venta y con la que se pueda liquidar parte o toda la deuda-.