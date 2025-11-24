La facturación de las empresas se mantiene al alza pese al fin de la temporada alta de verano: repunta un 6,5% en septiembre

La cifra de negocio de las empresas refuerza su tendencia al alza incluso con el fin de la temporada alta de verano. La facturación empresarial se disparó un 6,5% en septiembre respecto al mismo mes del año pasado y encadenó cinco meses de subidas consecutivas. Esta subida es casi cinco puntos superior a la registrada en agosto (1,7%) y se corona como la más alta desde el pasado mes de marzo, cuando se produjo un repunte difícil de batir del 8,9%, según el Índice de Cifra de Negocios Empresarial (ICNE) publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En lo que va de año, la cifra de negocio de las empresas creció un 4,6% en enero, un 3,1% en febrero, un 8,9% en marzo, cayó un 0,2% en abril y creció de forma continúa desde mayo (+1%), junio (+6%), julio (+4,9%) y agosto (+1,7%).

La subida de la facturación de las empresas también en septiembre fue consecuencia del aumento interanual de las ventas en todos los sectores. El mayor repunte lo protagonizó el comercio (+9,4%), seguido de los servicios (+5,5%), la industria (+4,3%) y del suministro de energía eléctrica y agua (+1,4%).

El Índice de Cifra de Negocios Empresarial (ICNE) apunta que con la corrección de efectos estacionales y de calendario, los ingresos de las empresas crecieron en septiembre un 3,7% interanual en septiembre, cifra ocho décimas inferior al aumento registrado el mes anterior y con la que se encadenan 13 meses consecutivos de alzas.

Dentro de la serie corregida, las ventas subieron en todos los sectores, menos en el suministro de energía eléctrica y agua, donde bajaron un 0,1% interanual. En cambio, aumentaron en el comercio (+6,8%), servicios (+4,1%) e industria (+0,6%).

En los nueve primeros meses de 2025, la cifra de negocios de las empresas registró una subida media del 4,1% en relación al mismo periodo de 2024, con las empresas de suministro de energía eléctrica y agua a la cabeza (+15,1%).

En cuanto a la variación mensual entre el mes de agosto y septiembre, eliminando los efectos estacionales y de calendario, los ingresos de las empresas crecieron un 0,8% tras dos meses consecutivos de retrocesos. De los cuatro sectores analizados por Estadística, sólo el de suministro de energía y agua presentó una tasa mensual negativa, con un retroceso de las ventas del 5,3%.

En el otro extremo, el comercio registró el mayor incremento de la facturación (+1,6%).