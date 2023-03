Silicon Valley Bank: ¿afectará su quiebra a nuestros ahorros?

El miedo a que se vuelva a producir una nueva crisis financiera como la vivida en 2008 se ha avivado tras la caída del banco estadounidense Silicon Valley Bank (SVB). Este temor ha golpeado a las bolsas europeas, tambaleando las acciones de la banca española, ya que este lunes CaixaBank ha caído un 5,5%, el Santander un 6,4%, BBVA, un 8,1% y el Sabadell, un 9,8%.

Silicon Valley Bank no ha tenido un problema de solvencia, sino de falta de liquidez por la pérdida de valor de sus inversiones y la retirada de dinero de sus depositantes, concretamente start-ups tecnológicas. En este sentido, el banco tuvo que liquidar sus activos de renta fija para atender a las demandas de liquidez de sus clientes, unos activos cuyo valor había caído por la subida de tipos, lo que ha provocado su quiebra.

“Si los tipos de interés suben, los títulos de deuda pierden valor en el mercado secundario, lo que provoca que, si el banco tiene que venderlos para hacer frente a las demandas de liquidez de sus clientes, se generen pérdidas”, explica la cofundadora del comprador de productos financieros HelpMyCash, Olivia Feldman.

Este banco atendía a una base de clientes muy localizada, concretamente a empresas del sector tecnológico, que debido a las subidas de tipos de interés han tenido que recurrir a sus propios fondos para financiarse. “Esto indica que el efecto contagio no parece tener mucho recorrido”, añade Feldman.

¿Los ahorros en España están en peligro?

El Instituto Español de Analistas explica que “la incertidumbre actual en el mercado es grande pero no se puede comparar con la situación que se generó con la quiebra de Lehman Brothers en 2008. Además, el modelo de banca que siguen los bancos europeos es distinto al de los norteamericanos y no están tan involucrados en los negocios de las compañías tecnológicas”.

El "efecto contagio" es el principal problema de las quiebras, aunque desde HelpMyCash aseguran que a priori no hay un vínculo directo entre SVB y España, por lo que no parece que la banca española vaya a seguir el mismo camino que el banco estadounidense.

La vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño señaló que el sistema bancario español "tiene una situación saneada de sus balances", sin embargo, el pánico es el peor enemigo de la banca, ya que "por muy sano que sea un banco, si todos los ahorradores vamos al mismo tiempo a recuperar nuestro dinero, no habrá para todos”, afirma Feldman.

No obstante, no existen razones para pensar que lo ocurrido en Silicon Valley Bank vaya a afectar a la banca española, ya que es una entidad con unas características "muy concretas" que no son extrapolables al resto de los bancos.

En lo que respecta a las acciones de la banca española, “estos valores suelen corregirse en momentos de incertidumbre y no olvidemos que la banca ha vivido su particular rally alcista durante los últimos meses”, aclara la cofundadora de HelpMyCash.

¿Bajará el euríbor?

La crisis de SVB ha supuesto un balón de oxígeno para los hipotecados, ya que el temor a que se desate otra crisis financiera ha puesto en estado de alarma al mundo entero. Estemmiedo ha frenado por el momento el euríbor, ya que el indicador bajó el viernes pasado y volvió a descender el lunes. Este martes ha vuelto a caer hasta el 3,5%, por lo que entre ambos días, el euríbor ha perdido casi 50 puntos básicos.

La importancia de diversificar

Lo ocurrido en SVB recuerda la importancia de no tener "todos los huevos en la misma cesta" ante la posibilidad de quiebra en un banco, por lo que conviene diversificar. En el caso de España, el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) protege los primeros 100.000 euros que tenga cada depositante en cada banco, por lo que en caso de una hipotética quiebra, los ahorros hasta 100.000 euros por titular están garantizados.

No obstante, si se supera dicha cifra, se asume un riesgo innecesario. Por tanto, los expertos de HelpMyCash recomiendan diversificar en varios bancos, no solo en caso de quiebra, sino también si sufrimos un ataque en nuestra cuenta bancaria o si el banco bloquea nuestra cuenta.