Los sindicatos dudan de las políticas del Gobierno y lanzan sus primeras críticas a la coalición, a la que piden que no caiga en la "parálisis"

Los dos grandes sindicatosen España, UGT y CC OO, han mostrado este viernes una posición crítica contra el Gobierno. Así, los secretarios generales de ambos grupos sindicales, Pepe Álvarez de UGT y Unai Sordo de CC OO, han alertado de la pérdida de "lustre" de la agenda económica y sociolaboral del Ejecutivo y le han pedido "no dormirse en los laureles", a pesar de los buenos datos económicos cosechados.

Lo han hecho durante la rueda de prensa para presentar su campaña de cara al 1 de Mayo, día en el que ambos sindicatos saldrán a las calles españolas bajo el lema "Por el pleno empleo: menos jornada, mejores salarios". El objetivo es instar al Gobierno que continúe afrontando reformas y "que no se quede en la autocomplacencia de los datos de afiliación y crecimiento económico", de manera que se logre el pleno empleo y mejoras de las condiciones laborales.

Más de 70 manifestaciones convocadas en todo el país, siendo la principal la que tendrá lugar en Madrid, liderada por los secretarios generales de ambos sindicatos. Esta comenzará al inicio de la Gran Vía y desembocará cerca de Plaza de España, donde se procederá a leer los manifiestos.

Sordo ha advertido de la parálisis en el Gobierno a la hora de sacar adelante normas y decretos ley por miedo a que luego no sean convalidados. En este sentido, el líder sindical ha afirmado que "hay que atreverse a hacer normas, a hacer proyectos o hacer decretos que luego tengan que ser convalidados o no y cada grupo político que explique luego por qué vota lo que vota. Pero creemos que el resultado de la dificultad de sacar adelante normas no puede ser no presentar normas".

A ese riesgo de parálisis ha querido añadir también la posibilidad de que se junte con la recuperación de normas fiscales, trayendo "antes o después políticas de recortes o austeridad". Precisamente, uno de los ejemplos de esa "parálisis" tiene que ver con la reforma del subsidio por desempleo, la cual continúa sin tener ninguna convocatoria de reunión a la vista. Y si bien Sordo se mostró convencido de que el retraso a la hora de aprobar el texto no tendrá "consecuencias" en los desembolsos de los fondos europeos, también destacó que debe estar cerrada antes del verano.

Sordo también se quiso mostrar comprensivo, al ser conocedor de que esta legislatura es más compleja que la anterior a nivel parlamentario, por lo que, tal y como aclaró, "nadie está pidiendo sacar decretos como churros". Pero en base a su juicio acerca de la situación de la agenda socioeconómica, que en palabras del sindicalista "está desaparecida", quiso tirar de ironía lanzando la afirmación de que "si [el ministro de Economía] Carlos Cuerpose pasea por la Avenida de América [en Madrid], no le conoce ni el 20% de la gente". En cambio, continúo diciendo que "si estuviéramos en recesión le conocería hasta el tato. ¿Por qué pasa esto? España necesita más reformas, lo que se ha hecho ha estado bien pero hay que hacer más. No entiendo la parálisis ni en términos económicos ni políticos. No creo que el Gobierno tenga que ceder el protagonismo de las agendas sociolaborales cuando le han dado buenos resultados incluso aunque pierda algunas votaciones". De esta forma, quiso poner de manifiesto la pérdida de peso que ha sufrido el debate socioeconómico en la esfera pública, situación por la que se preguntó de forma retórica: "¿Le conviene esto a las fuerzas progresistas?".

Por su parte, Álvarez ha resaltado la existencia de "déficits" que continúan en nuestro país y ha pedido al Gobierno que actúe sobre la tasa de desempleo, la cual sigue siendo de doble dígito en España, alcanzando casi el 11%. "El objetivo tiene que ser el del pleno empleo", ha señalado. En esta línea, ambos sindicatos han indicado la necesidad de mejorar los servicios de empleo de las comunidades autónomas, de forma que se conviertan en "agentes activos", con el fin de permitir que los desempleados puedan formarse y acceder a los puestos de trabajo que se están generando en el país. Aunque, según han puntualizado al respecto, son "muchos menos de los que dicen las patronales".

Las negociaciones con la Seguridad Social y la necesidad de llegar a un acuerdo en relación a los coeficientes de actividad y las mutuas son otros de los temas destacados por ambos grupos. También consideran que se debe reformar el Iprem, impulsar una política industrial en el país y mejorar los procesos de regularización de los inmigrantes, para lo que Álvarez ha saludado la iniciativa legislativa popular para regularizar a los extranjeros.

Respecto al Iprem, Álvarez ha pedido cambiar este indicador que afecta a las rentas más bajas del país, mientras que Sordo ha optado por revalorizarlo, teniendo en cuenta que ha perdido un 14% de su valor en los últimos años, con el fin de encontrar un mecanismo que lo sustituya.

Sindicatos se oponen a renunciar a la reducción de jornada

Por otra parte, durante esta presentación en rueda de prensa, los líderes sindicales han dejado claro su negativa a renunciar a la reducción de la jornada laboral. De hecho, su postura continúa siendo la defender que antes del verano, previsiblemente en junio, es posible llegar a un acuerdo al respecto, ya sea con o sin patronal.

En este sentido, Pepe Álvarez ha expuesto que "como queremos llegar a un acuerdo, nos hemos planteado dar ese margen de tiempo, que creemos que es suficiente". A esto le ha querido sumar el recordatorio sobre la necesidad de avanzar hacia las 37,5 horas para 2025 con el fin de recortar la brecha de jornada laboral de España con el resto de países europeos, donde miembros como Alemania cuentan con una jornada semanal de 35 horas o de incluso 32 horas en el caso de Países Bajos.

Sobre este punto, Unai Sordo ha reivindicado que la jornada laboral debe ir acompañada de una mejora del control horario, ya que en nuestro país se incumple esta materia, lo que deriva en otros problemas como las horas "extra" que ni se pagan ni cotizan ni reconocen. Así, ha defendido que "se puede atajar con la mejora del control horario".

CC OO espera una resolución favorable en cuanto al despido

El líder de UGT ha hecho referencia, además, a la reforma del despido en España. Debate que se ha dado tras el pronunciamiento de hace algunas semanas del Comité Europeo de Derechos Sociales de la Unión Europea por una demanda colectiva interpuesta por UGT y después por CC OO con respecto al bajo coste del despido en nuestro país.

En este sentido, Álvarez señaló que "en ningún momento" el Ministerio de Justicia ha puesto en duda que estas resoluciones se tengan que cumplir, ya que esa postura sería algo "estúpido". Este Comité se ha pronunciado, sin que trascienda la letra pequeña del fallo, sobre la demanda de UGT, la cual, tal y como ha dicho Sordo, se ha visto "convenientemente satisfecha". Por ello, Sordo se mostró convencido de que próximamente apoyará la posición de CC OO, puesto que fuentes conocedoras del texto apuntan que es favorable al criterio de UGT. Sin embargo, el detalle del fallo no se hará público hasta el verano.

Y es que la reforma del despido, según ha dicho, es otra "vieja reivindicación sindical", la cual se quedó fuera de la reforma laboral. Por esta razón, ha aprovechado para pedir al Gobierno la apertura de una mesa de diálogo sobre la materia, puesto que la otra alternativa es esperar a que los juzgados españoles resuelvan el tema a través de sentencias. "El sentido mismo de la reforma es el mismo, y es que el modelo del despido de España no se acomoda a los criterios de la Carta Social Europea. Y a partir de ahí, como hay que cumplir los compromisos del Comité Europeo de Derechos Sociales de España, pues aprobemos esta reforma", reclamó el líder de CC OO.

"Parálisis" en el subsidio por desempleo

En lo referente al subsidio por desempleo, Sordo ha confirmado que, por el momento, no existe ninguna mesa programada para continuar avanzando sobre el tema, después de que la reforma decayera en su tramitación parlamentaria tras recibir el voto negativo de PP, Vox y Podemos.

Ambos líderes sindicales se han pronunciado sobre las elecciones europeas, dirigiéndose a los ciudadanos para instarles votar por opciones más europeístas y progresistas. Asimismo, han vuelto a mirar al Gobierno al pedirle no "dormirse en los laureles" ante la posible recuperación de normas fiscales europeas más rígidas.