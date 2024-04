Los sindicatos exigen a Planas que aborde los problemas de los temporeros en las negociaciones del campo: "¿No merecen un salario digno?"

Cientos de trabajadores del sector del campo, convocados por CC OO de Industria y UGT FICA, han protestado este jueves frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, exigiendo un sector agrario con "futuro y derechos". La concentración ha contado con el respaldo del secretario general de UGT y de CC OO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, que han reclamado al titular de Agricultura, Luis Planas, que se reúna con los representantes de los trabajadores de manera "inmediata" en una mesa de negociación para abordar los problemas de los trabajadores del sector agrario en España.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha exigido a Planas y al Gobierno que se abra de "manera inmediata" una mesa para abordar los temas del campo donde "poder hablar de la agricultura, de la ganadería y de las condiciones de trabajo de las personas que trabajan" en el medio rural.

Álvarez, que ha bromeado diciendo que "no traen tractores", ha lamentado que el ministro de Agricultura no hable con ellos. "Tiene que ser consciente de que esto no va sólo de hablar con una parte, que los trabajadores agrícolas necesitan que en esa mesa estén presentes sus representantes", ha subrayado antes de la manifestación.

"¿Para cuándo vamos a hablar de cómo se alojan las personas que trabajan en el campo en nuestro país? ¿Cuándo vamos a acabar con esos guetos absolutamente insoportables en los que vivimos? ¿Para cuándo vamos a hablar con el Gobierno en relación con la inspección fiscal?", ha cuestionado.

Respecto a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), ha lamentado que "cada vez que se sube, la CEOE pone el grito en el cielo en relación con la subida y el campo". "¿Qué se han creído? ¿Que la gente del campo no es digna de tener un salario que le permita poder vivir con dignidad?", ha subrayado.

Los sindicatos han lamentado que el titular de Agricultura, del que han dicho que tiene una "apretadísima agenda, no se haya reunido con ellos, después de habérselo pedido hace tres meses y de no haber recibido contestación alguna, razón por la que también se han manifestado hoy ante la sede de su Departamento.

Sordo denuncia que "no hay diálogo social" en el campo

En la la misma línea se ha mostrado el secretario general de CCOO, Unai Sordo, que ha denunciado que en España "el diálogo social no existe". "No hay marco de diálogo social porque el Gobierno y, en concreto, el ministro Planas sólo ha abierto marcos de diálogo y de negociación con las organizaciones representativas agrarias, es decir, con los que representan a las explotaciones agrarias, a los pequeños y grandes empresarios, a los autónomos del campo", ha explicado.

Sordo ha recordado que en el campo hay "cientos de miles de temporeros, de trabajadores que tienen sus propios problemas y que el Gobierno no está asumiendo como parte de esta negociación". "Es fundamental abrir un espacio de diálogo y de negociación que afronte estos problemas. En España se dan situaciones de irregularidad en el trabajo agrario, en asentamientos en condiciones indignas para las personas, normalmente, trabajadores inmigrantes que hay que corregir de inmediato", ha subrayado.

"Esto hay que hacerlo desde un marco de diálogo social que tiene que ser tripartito y no bipartito, que no puede ser solo entre Gobierno y organizaciones empresariales. El Gobierno no ha resuelto el conflicto con el sector agrario porque el sector es mucho más que las asociaciones que representan legítimamente a los intereses de una parte de ese sector", ha indicado. De esta forma, Sordo ha exigido la aprobación del decreto de subsidios para que facilite, con una rebaja de las peonadas, el acceso a los trabajadores al subsidio agrario".

Por su parte, fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, consultadas por Europa Press, han reiterado el "respeto" al derecho de manifestación de forma "libre y pacífica", al tiempo que han recordado que las cuestiones planteadas relativas a legislación laboral y convenio colectivo "no son competencia" de su Departamento.