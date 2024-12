La sobrecualificación, una pérdida de talento y de miles de millones de euros

Hace muchos años, tener un título universitario solía ser, para un joven, el pase de entrada a una carrera prometedora y bien remunerada, sin embargo, en el competitivo mercado laboral de hoy, para muchos jóvenes, ese título ahora parece ser poco más que un trofeo decorativo colgado en la pared debido al fenómeno de la sobrecualificación. Según Eurostat, el 22% de los jóvenes europeos entre 25 y 34 años trabajan en empleos que no requieren la educación superior que poseen. En España, la cifra es aún más alarmante, alcanzando el 33,5%, la tasa más alta de la UE, sólo superada por Grecia, lo que es una ironía, pues nunca antes había habido tantos jóvenes tan preparados, pero tampoco tantos atrapados en trabajos precarios y mal remunerados. Según la OCDE, la principal consecuencia de esta situación es que hay una pérdida salarial cercana al 17% en España frente al 12,5% del conjunto de países.

Ahora bien, siendo un fenómeno cierto, cabe decir que esos datos parten de la base de que titulación es sinónimo de cualificación y, por tanto, de empleabilidad, pero no es siempre así, pues tendemos a confundir la sobretitulación con la sobrecualificación, que no es necesariamente lo mismo. La sobrecualificación implica que la persona tiene más formación, experiencia o habilidades que exceden los requisitos del puesto que ocupa, por tanto, no se limita al número de títulos. Contar con un título, representa una cualificación básica que demuestra que la persona ha completado una formación académica específica en un campo determinado, pero es un requisito mínimo para acceder al mercado que certifica ciertos conocimientos. Sin embargo, no garantiza que la persona esté preparada para lo que exige el puesto, pues, en muchos casos, ciertas habilidades, como las blandas y la experiencia laboral que pueden jugar un papel clave. Por ello, es importante, a la hora de cursar un título, que haya una fuerte conexión entre la institución educativa, sus programas formativos y el mundo empresarial, no sólo en cuanto a los conocimientos a transmitir sino en las competencias y capacidades concretas que permitan despegar el potencial de desarrollo del estudiante, junto a su grado de empleabilidad.

Así pues, tener un título, en algunos casos, ya no es sinónimo de empleabilidad si lo que demanda el mercado de trabajo de una economía no está alineado con los conocimientos y habilidades que proporciona dicho título, a lo que se unen las rigideces del mercado. Mientras que hay una tendencia a la sobretitulación, consistente en cursar títulos, de corta duración y online, para acumularlos, sin considerar la empleabilidad que conllevan, la sobrecualificación es un problema de la estructura económica de un país, pues desaprovecha el talento potencial y cuesta miles de millones de euros en productividad perdida, lo que perpetúa la precariedad laboral, un coste económico y social que no podemos permitirnos. Además, los jóvenes que aceptan empleos por debajo de su cualificación suelen recibir salarios más bajos, lo que reduce su capacidad de consumo y ahorro, con efectos en cadena para toda la economía.

Desde el punto de vista de las empresas que contratan personas sobrecualificadas, a medio plazo se encuentran con un creciente grado de insatisfacción laboral y falta de motivación, lo que conlleva la pérdida de productividad y el aumento de la rotación de personal, ya que estos empleados están más pendientes de buscar un empleo mejor pagado y que suponga mayores retos, más adaptados a sus habilidades y su potencial de crecimiento profesional.

La sobrecualificación es un síntoma de un problema más profundo: el desajuste entre una generación que aspira a más y una economía que ofrece menos. Es como pedir un vino de reserva en un restaurante de lujo y mezclarlo con gaseosa, estaríamos rebajando el valor añadido de ese vino. Mientras no se aborden las causas de este desequilibrio, continuaremos desperdiciando el talento de nuestros jóvenes, con un coste económico y social que no podemos permitirnos. Tener un título es solo el principio, pero garantizar la empleabilidad es el verdadero desafío para los políticos y las instituciones que mueven los hilos de la economía.