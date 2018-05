Solo la mitad de las empresas informan sobre objetivos de desarrollo sostenible

Únicamente la mitad de las empresas españolas analizadas aportan información no exclusivamente en sus memorias anuales; oto 30,8% sólo ofrece información financiera y el 18,9% restante una información incompleta, según se desprende del primer informe del Observatorio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que han elaborad la Fundación Bancaria La Caixa y la escuela de negocios Esade. Jaume Giró, director general de la Fundación Bancaria La Caixa, destacó ayer en la presentación que los “objetivos de desarrollo sostenible son la mejor respuesta a los desafíos actuales y deben ser la brújula de las estrategias empresariales”. Giró aprovechó la ocasión para poner de manifiesto el interés del primer accionista de Caixabank por estos temas y anunciar que la Fundación Bancaria había reducido el 71% de su huela de carbono desde el año 2012, 2.700 toneladas de CO2 sólo en 2017. Giró aseguró que “no habrá economía sostenible sin economía digital”.

Los objetivos de desarrollo sostenible fueron aprobado en 2015 por Naciones Unidas y han sido firmados por 193 estados con el compromiso de alcanzarlos en 2030.

Lo sectores con índices más bajos de información no financiera son los de bienes y servicios de consumo, la industria y los servicios inmobiliarios, en los que sólo un tercio de las empresas presenta información no financiera. Las más concienciadas con los ODS son las empresas tecnológicas y de telecomunicaciones (90% hacen referencia a cuestiones no contables), por delante de las constructoras y energéticas (70%).

De las 143 empresas analizadas, más de 40 mencionan de forma explícita los ODS en sus memorias anuales. De los 17 objetivos marcados por Naciones Unidas, los más citados son el trabajo decente y el crecimiento económico; las acciones por el clima y la energía asequible para todos y la producción y el consumo responsables. Después figuran la salud y el bienestar. En los últimos lugares se sitúan los objetivos números 2 (hambre cero) y 14 (vida submarina).

Del análisis pormenorizado de las memorias se desprende que hay todavía cierta opacidad en las políticas de retribuciones, así como en el valor económico distribuido a la sociedad, según señaló Liliana Arroyo, miembro del equipo de investigación que llevado a cabo el trabajo. En materia de igualdad, uno de los temas más candentes en la actualidad, sólo un 22% de las mujeres ocupan puestos de dirección en las empresas, y apenas un 16,8% son consejeras de sociedad cotizadas. En ambas casos no se alcanzan siquiera los mínimos establecidos por la Ley de Igualdad.

Ángel Castiñiera, autor también del informe, aseguró ayer que el 75% de las empresas tiene una actitud adaptativa ante los ODS y la contribución a estos está en vías de generalización en todas las empresas, mientras que los casos de anticipación son excepcionales aún. De cara al futuro, los expertos han recomendado que los ODS sean un objetivo también de las pequeñas y medianas empresas, no sólo de las cotizadas.

Salamanca será la sede de la primera Conferencia Iberoamericana sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible del 27 al 29 de junio, coincidiendo con el 800 aniversario de su universidad.