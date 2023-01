Algas, además de pescado, para la fábrica de Omega-3 en Coruña

La empresa IFFE Biotech (perteneciente a IFFE Futura, que cotiza en el BME Growth) ha anunciado que, además de los residuos pesqueros con los que cuenta para la fabricación del aceite omega-3 en su fábrica de As Somozas (A Coruña), contará con 100 toneladas anuales de aceites de microalgas, tras haber firmado un precontrato con la compañía china ATK Biotech.

La fábrica, cuya construcción se espera finalice este mismo otoño, será la mayor de España, según la compañía, y una de las diez más importantes de todo el mundo. Se espera que tenga una capacidad superior a las 10.000 toneladas al año. Se espera que la comercialización de los primeros productos coincida con la apertura de esta instalación.

Materias primas

Hasta ahora, IFFE Biotech apostaba por el aceite del pescado para hacer su tratamiento y extraer el omega 3. La mayor parte de esta materia prima provendrá de algunos países de Latinoamérica. Ahora, se añaden los aceites de microalgas. Según explica la compañía, estos tienen una mayor concentración de omega-3. Además, están especialmente indicados para personas veganas.

Según los datos facilitados por la compañía, la demanda mundial de omega-3 podría aumentar un 6% cada año hasta 2027, según GOED (The Global Organization for EPA and DHA Omega-3s). Este mercado está experimentando un fuerte crecimiento ante el envejecimiento de la población, la concienciación del consumidor por la salud y el bienestar y la recomendación gubernamental del consumo diario de aceite omega-3. Además, existe un número cada vez mayor de enfermedades crónicas en adultos por el estilo de vida sedentario y una dieta con gran presencia de grasas que son nocivas para el organismo.

Los principales mercados a los que la fábrica venderá el producto son dos: Europa y Estados Unidos, ambos mercados desarrollados. Sin embargo, Asia y Latinoamérica son también otros mercados potenciales para exportar.

Fábrica de omega 3 en As Somozas (A Coruña) de IFFE Biotech FOTO: IFFE Biotech

Otros acuerdos

En octubre, la empresa coruñesa ya anunció un contrato relevante con la firma gallega Biomega Natural Nutrients para el suministro de 100 toneladas de omega-3 que producirá en su planta.

Además, recientemente se ha aliado en un proyecto de I+D con la Universidad Autónoma de Madrid para buscar sinergias en compuestos bioactivos que le permitirán optimizar sus aceites e investigar la manera de que el omega-3 conserve sus cualidades durante un tiempo prolongado.

El omega-3 que producirá la planta será sostenible al tratarse de una materia prima de origen natural como el aceite de pescado, que permitirá reutilizar los subproductos de la industria pesquera gallega y contribuir a la economía circular, según la compañía.