“Debemos acabar con el mito de que Europa no es competitiva ni relevante”

“Hay que romper el mito de la dependencia. Europa está lista para competir”. Frank Karlitschek, CEO y fundador de Nextcoud, un proveedor de software y soluciones en la nube nacido en Alemania, se mostraba tajante en una reciente rueda de prensa internacional en la que, acompañado de otros actores, querían dar un golpe sobre la mesa yrebatir lo que consideran un mensaje interesado y falso: que Europa es cada vez menos relevante en el panorama tecnológico internacional.

Algo que, aunque reconocen que se lleva hablando mucho tiempo, ha cobrado aún más relevancia después de lo que sucedió en la Conferencia de Seguridad de Múnich (donde en vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró que Estados Unidos es el principal proveedor de IA en el mundo, que Europa puede ser un cliente si quiere pero que, básicamente, no tiene nada que contribuir) y tras la Cumbre de Acción de IA.

Para Karlitschek, han sido las empresas tecnológicas las primeras en propagar la idea y el marketing de que “en Europa no somos relevantes” y que “deberíamos centrarnos en los coches, no en hacer tecnología”. Es más, este emprendedor asegura que el marketing de estas empresas lleva a pensar que “estamos felices de convertirnos en clientes de los hiperescaladores, porque Europa simplemente no puede hacer algo parecido”.

Según este responsable, toda esta propagación de mensajes hace que las empresas y administraciones públicas acaben contratando más servicios a las estadounidenses. Y como una pescadilla que se muerde la cola, eso no solo provoca que amplíen su cuota de mercado y su poder de dominio en Europa, sino que refuerza su mensaje de que “las empresas y los actores europeos están cada vez más fuera”.

Karlitschek considera, además, que esto supone también un freno para las startup en Europa, especialmente si están en computación en la nube o en IA porque “la comprensión común es que simplemente no podemos hacerlo aquí”. Es decir, que según su visión se está extendiendo la idea de que “si realmente tienes éxito y eres un fundador, inventor o desarrollador, lo mejor que puedes hacer es mudarte a los Estados Unidos porque aquí no hay nada para ti”.

Soberanía de los datos

En este encuentro, los responsables implicados aseguran que Europa sí es competitiva y que puede hacer grandes cosas en tecnología, aunque para ello a veces deban interponer recursos antimonopolio contra estas empresas estadounidenses.

“Nos contactaron de Microsoft tratando de resolver este tema ofreciéndonos dinero, lo cual me parece bastante sorprendente, que intenten sobornarnos. Por supuesto, lo rechazamos”, asegura, tras mostrarse “realmente feliz” de que en 2023 el Bundeskartellamt (autoridad alemana responsable de la regulación de la competencia y de los derechos de los consumidores) comenzara a investigar a Microsoft y que, a finales del año pasado “reconocieran oficialmente a Microsoft como un jugador dominante, que es el primer paso de esta investigación antimonopolio que está en curso”.

Cabe señalar que en España la asociación de startups también denunció a la CNMC a Microsoft por prácticas monopolísticas sin que, de momento, hay habido ninguna resolución al respecto.

Además, estos responsables alemanes levantaron la voz contra la pérdida de la soberanía de los datos y las repercusiones que este entramado puede tener en una guerra comercial entre Estados Unidos y Europa. En este sentido, la pregunta que sobrevuela es si, al igual que en Ucrania se ha cortado el acceso a Internet desde Starlink (empresa propiedad de Elon Musk), desde Estados Unidos se podría cortar o limitar el acceso de los europeos a los datos y servicios que tienen en manos de empresas estadounidenses.

“Las empresas y organizaciones están siendo atraídas a dependencias fatales, con trampas y con falsas promesas. No solo pierden la soberanía sobre sus propios datos, sino que también pagan por ello con sumas ilimitadas de dinero”, exponía Harald Wehnes, Miembro del comité ejecutivo de la Sociedad de Informática. Además, asegura que estos pagos no conllevan la creación local de valor, creación de impuestos y también contribuyen a ”la destrucción social y de nuestra economía”.

El código abierto como solución

Sebastian Raible, Director de Asuntos Gubernamentales de la UE de APELL, se mostró firmemente convencido de que el código abierto puede ser una solución (de hecho, APELL es una asociación empresarial y representamos a las empresas de código abierto en Europa. “Los objetivos de la soberanía tecnológica son reducir las dependencias, aumentar el control y crear transparencia sobre cómo funciona la tecnología. Y creo que el código abierto ofrece todas las libertades necesarias para alcanzar estos objetivos”.