Macadam, la primera APP que paga por caminar

La startup española Macadam ha comenzado a operar en el mercado español, donde espera fomentar un estilo de vida saludable y luchar contra el sedentarismo. Tras su exitosa experiencia en Francia, país en el que acumula millones de usuarios, la compañía ha decidido lanzar Macadam en España.

La idea de crear esta aplicación nace de la experiencia de sus propios fundadores, los cuales pasaban mucho tiempo inmóviles trabajando delante del ordenador. En enero de 2022, tres emprendedores franceses: Benjamin Daudignac, Louis Roblin y Baptiste Villain decidieron poner fin a su frenético ritmo de trabajo en su startup del sector Fintech y volver a poner la actividad física en el centro de sus vidas.

“Debido al ritmo de trabajo que llevábamos, tuvimos un estilo de vida ultra sedentario durante casi 3 años. Llegábamos a la oficina a las 9 de la mañana en scooter y salíamos a las 9/10 de la noche. Recibíamos comida a domicilio todos los días y no hacíamos ningún deporte. Cuando renunciamos a nuestros trabajos, nos motivamos para ser cada vez más activos, y hoy no pasa un día que no hayamos hecho una actividad física o al menos 10.000 pasos. Ahora hacemos todos nuestros viajes a pie o en bicicleta”, afirma Benjamin, Daudignac, Co-Founder de Macadam.

El ADN de Macadam

Fundada en octubre de 2022, Macadam es ‘la aplicación que paga por andar’. Tiene como objetivo motivar a sus usuarios a caminar más gracias a un sistema de recompensas. Al promover la práctica de andar en lugar de movilizarse en coche, moto, bicicleta eléctrica o scooter, Macadam tiene también un impacto extremadamente positivo en el medio ambiente y en el aire que se respira en las ciudades como Barcelona o Madrid.

¿Cómo funciona?

La aplicación cuenta con un podómetro y ha sido pensada como un juego. Cada paso es recompensado para hacer que el usuario quiera continuar su camino y seguir cumpliendo metas.

En paralelo a sus pasos diarios, el usuario puede participar en retos, tanto para hacerlos solo o para competir con amigos. Un sistema de clasificación incorporado en la app permite a los usuarios ir aún más lejos en la gamificación. “Hemos creado todo un universo alrededor de Macadam, el cual es similar al de un juego móvil, con muchas referencias populares y gráficos poco convencionales. En la aplicación, nuestros usuarios quieren superarse y aprecian el hecho de compararse con amigos”, señala Benjamin Daudignac, Co-Founder de Macadam.

Cada noche, los usuarios pueden canjear sus pasos por monedas virtuales, las cuales al llegar a un número determinado pueden ser canjeadas por euros.

La aplicación, que se lanzó en octubre de 2022, ha experimentado un crecimiento deslumbrante en el mercado francés. En unas pocas semanas se clasificó como la más descargada en la categoría de "aplicaciones gratuitas" y cuenta ya con millones de usuarios.

Macadam tiene grandes ambiciones para el futuro: su deseo es poder recompensar cualquier tipo de actividad desde que el usuario sale de su casa (exposición, cata de vinos, etc.). Para ello, la aplicación pretende desarrollar muchas características sociales en los próximos meses.

En el segundo trimestre de 2023, Macadam también pretende llevar su aplicación al resto de Europa, así como en los Estados Unidos.