Tecnología a medida para el sector retail

Seguro que conserva una camisa que no consigue combinar con otras prendas de su armario pero está en buen estado, es probable que necesite un par de zapatos para asistir a un evento y tal vez ha leído un reportaje sobre el impacto de la industria textil en el medio ambiente y las alternativas de moda sostenibles. Existen respuestas individualizadas para cada una de estas inquietudes de un consumidor medio. El valor diferencial lo aporta la suma de la digitalización, la experiencia física y las tendencias, que permite hacer un traje a medida a un sector retail cada vez más digitalizado y más atento a las últimas demandas de sus clientes.

Tras el estallido de las ventas por internet en pandemia, la normalidad trajo consigo un regreso a los comercios tradicionales de los consumidores que, conociendo las ventajas de la tienda física y tras haber descubierto las posibilidades de la tienda digital, han decidido quedarse con lo mejor de los dos mundos.

Surge así la propuesta de tienda «phygital» que, más que un espacio, es una nueva forma de interacción de los clientes con sus cadenas de moda o supermercados favoritos a través de una tecnología capaz de adaptarse a las nuevas experiencias de compra, donde entran en juego factores como la comodidad, la seguridad o la sostenibilidad.

Innovaciones a la última

Esta semana, el hotel Riu de Madrid albergaba el Retail Master Summit 2024, el primer encuentro de profesionales del sector de Latinoamérica y Europa, para dar a conocer las últimas propuestas de una industria que, en 2023, representó el 4,7% del PIB en España y empleó a 1,87 millones de personas en nuestro país, según el Ministerio de Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Los visitantes del «summit» pudieron comprobar cómo una tienda «phygital» es capaz de acompañar a sus clientes desde que planean con una «app» qué van a hacer con su ropa –la usada y la que tienen previsto comprar– y mientras siguen haciendo uso de la tecnología en la tienda física, donde acuden para probarse o tocar las prendas y mejorar así su experiencia de compra.

El recorrido por esta tienda, según la propuesta de las tecnológicas Minsait (Indra), Jogotech y SAP en el Retail Master Summit 2024, comienza con el «recommerce», una venta inversa que permite dar una segunda vida a la ropa en un proceso de economía circular, y con una «wishlist», que agiliza la visita a la tienda física aprovechando un mismo viaje.

Con la aplicación –por ejemplo, de una cadena de moda–, el cliente puede generar un QR con sus datos y las características de la prenda de segunda mano que espera vender a cambio de crédito. Al llegar a la tienda, el lector de una pantalla táctil permite identificar el código que previamente se ha generado y avisar a un asistente que, en función del estado de la prenda, le dará valor.

Ese valor puede canjearlo el cliente, si desea, en esa misma visita. En este caso, un espejo inteligente le espera en un probador para activar la lista de deseos a través de otro código QR o para escanear un artículo que ha llamado su atención en una percha.

En este momento, la experiencia digital en la tienda física continúa con el espejo transformado en pantalla de «ecommerce», con sugerencias adaptadas al perfil de cada usuario y basadas en sus preferencias de compra.

Para todos los gustos

Si un artículo llama su atención, el siguiente paso «phygital» es el sistema de antihurto, que permite alarmar y desalarmar las prendas gracias a otro dispositivo digital de forma discreta –esta innovación está presente en un hilo que no se puede detectar–, con total seguridad –como no se ve, no se puede quitar y se evita el robo– y de forma sostenible –sustituye a los dispositivos tradicionales–.

La próxima innovación, explicaron las empresas presentes en el evento, vendrá a sustituir la fabricación actual del RFID, el sistema de identificación de productos por radiofrecuencia, con una tecnología que emplea tinta conductiva, lo que permitirá prescindir del metal y, por tanto, impactará de forma positiva en el medioambiente.

El recorrido habilitado en el Retail Master Summit 2024 terminó con la propuesta de Minsait que, a través de pantallas dotadas con tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, identifica a las personas del entorno para hacerles propuestas personalizadas según su perfil sociodemográfico y, si tienen la «app» de la tienda instalada en su móvil, enviarles promociones con productos en stock o adaptados a sus preferencias.

Esta es una propuesta, pero las posibilidades que ofrecen estas innovaciones son tantas como las demandas de las empresas de retail que, por ejemplo, pueden poner el «recommerce» a disposición de sus clientes para hacer donaciones e incluso ofrecerles la posibilidad de recuperar sus prendas con un servicio de sastrería.

Según Arancha Pérez-Navarro, directora de Retail, Consumo y Farma de Minsait, «las nuevas tecnologías están jugando un papel fundamental en la evolución y crecimiento de la industria del retail, donde se prioriza la personalización de una oferta dirigida a un cliente cada vez más digital y con mayor conciencia medioambiental y, por tanto, donde la digitalización y la sostenibilidad están marcando el paso en todo su proceso productivo y comercial».