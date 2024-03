"¿Trabajarías gratis?": la prueba de camarero que incendia las redes

Trabajar de gratis parece la norma en el sector de la hostelería. Y es que cada vez más hosteleros ofrecen puestos de trabajo no solo con largas jornadas o unas condiciones laborales que dejan mucho que desear, sino también con un salario que no llega ni al mínimo establecido por ley o que incluso es inexistente.

Hace unas semanas, SoyCamarero, la cuenta de X (antes Twitter), denunciaba una oferta de trabajo en este sector: "La explotación es universal". El hostelero ofrecía al empleado un trabajo y le explicaba lo siguiente: "mira el sueldo es prácticamente el que tú quieras, nosotros no pagamos, pero damos el 80% de las propinas que generes, así que prácticamente tú decides cuanto ganas".

Como esta oferta de empleo hay otras muchas en este sector, y es que ha sido de nuevo esta cuenta quién ha denunciado una nueva "artimaña" de un empleador para ahorrarse el tener que pagar a un camarero: "¿Trabajarías gratis?"

El camarero le pregunta al hostelero que si el extra que dará ese día se pagará "en mano o por nómina", a lo que este responde que no será un extra, sino que es la prueba y que si va bien, este comenzaría a trabajar el lunes.

Ante este mensaje, el camarero le pregunta "¿y la prueba como se pagaba" y el hostelero le responde que "la prueba no era remunerada" cuya duración será de "cómo mucho" tres horas para conocer al trabajador: "Si haces la prueba seguramente entres el lunes o martes, pero sino no te preocupes".

El camarero al enterarse que la prueba no era remunerada contestó lo siguiente: "A mí solo me tienen que ver como trabajo y en una hora yo creo que sí que daría tiempo, porque no puedo ir para allá, perder gasolina y tirarme allí tres horas sin cobrar. Lo siento. Me gusta como me lo vendiste pero no me gusta trabajar gratis".

Las redes se indignan

Esta oferta, al igual que en otras anteriores, causó indignación entre los usuarios de la red social X. "Si haces 13 pruebas a la semana te ahorras contratar un camarero, yo lo veo factible", "El convenio y la ley les obliga a pagar la prueba", "Si no pagan el tiempo en que "estás a prueba", no te dan de alta, no te aseguran, no cotizas y cruza dedos y pon velas para que en ese rato no sufras ningún accidente" o "Hola, vengo a comer gratis. Si me gusta, tranquilos, que volveré a menudo... ¿Por qué eso sería inaceptable para ellos y no lo de currar gratis?", han sido tan solo algunas de las muchas críticas que ha recibido esta oferta.