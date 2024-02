La oferta de camarera más surrealista: 60 horas por 800 euros “y tengo que provocar”, porque “donde se ganaría dinero es en las copas que invitan los clientes"

"Se buscan camareras con buena presencia para pub en Campohermoso (Almería) con buen sueldo y posibilidad de alojamiento", explica la oferta de empleo publicada en el portal de Milanuncios. A pesar de que el escueto mensaje pueda parecer aparentemente normal, este esconde un salario que no llega ni al mínimo establecido por ley y unas condiciones laborales que dejan mucho que desear.

Nerea, una camarera con más de tres años de experiencia, contestó a esta oferta laboral para obtener más información sobre el puesto de trabajo, a lo que el hostelero le respondió lo siguiente a través de WhatsApp: "Bueno, te explico las condiciones de trabajo. Se trabajaría de lunes a sábado de las 18:00 de la tarde a las 04:00 de la madrugada. El sueldo fijo es de unos 800 euros, pero donde se ganaría dinero es en las copas que invitan los clientes, por cada copa que te inviten serían 5 euros para ti en copa pequeña y sin alcohol y fuera de barra 10 para ti".

De esta forma, el empleador está ofreciendo 800 euros por una jornada de 10 horas al día –60 horas semanales–, por lo que la camarera trabajaría 240 horas al mes, ganando por cada una de ellas 3,3 euros. Esta cifra se sitúa muy por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que este año se establece en los 1.134 euros brutos al mes distribuidos en 14 pagas, algo que es ilegal.

Conversación de WhatsApp La Razón La Razón

Ante este mensaje, la indignación por parte de la camarera no tardó en llegar: "¿Esto es una broma verdad? ¿Qué busca camarera o esclava que no tenga ni dignidad?". Asimismo, Nerea mostró su enfado al hostelero: "tengo que provocar a los clientes para que me inviten y llevarme el sueldo que me debería corresponder por únicamente atender y servir copas".

Como no era de extrañar, la camarera rechazó las condiciones de trabajo que le explicó previamente el empleador: "No gracias, por suerte he trabajado con pequeñas y grandes empresas de hostelería y jamás había visto semejante manera de degradar a una persona. Debería aclarar en el anuncio lo que realmente busca. Suerte y ojalá cambie".

Asimismo, Nerea explicó a LA RAZÓN que esta es una "barbaridad" que ve cada vez más y que ya no sabe qué hacer al respecto. "A ver si podemos parar este abuso que está habiendo en hostelería y restauración", sentenció.

Indignación en redes

Por su parte, la cuenta de X (antes Twitter) SoyCamarero denunció la misma oferta de trabajo: "Aún se preguntan que por qué no encuentran camareros...".

Como en ocasiones anteriores, esta oferta causó indignación entre los usuarios de esta red social. "Supongo que es para un ‘puticlub’ si no lo de las copas no lo entiendo", "800€/60h semanales + terminar borracha perdida si quieres un plus" o "¿Todavía existe ese tipo de local donde van señoros calentorros a invitar a copas a las camareras mientras ponen cara de Fernando Esteso en Los Bingueros? Pensaba que eso era de una época entre la dictadura y el pleistoceno", han sido tan solo algunas de las muchas críticas que ha recibido esta oferta.