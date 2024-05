La polémica oferta de trabajo en The Champions Burger: "La oferta es ilegal"

La quinta edición del evento gastronómico The Champions Burger comenzó el pasado mes de febrero y este recorrerá las principales ciudades de todo el país hasta octubre para llevar las mejores hamburguesas a todos los amantes de las burgers. Después de llegar a la capital, y tras haber estado en Murcia, Córdoba, Alicante y Zaragoza, The Champions Burger viajará a Barcelona, Sevilla, Valencia y San Sebastián, entre otras zonas de España. "Buscamos la mejor hamburguesa gourmet de España. Para ello enfrentaremos a cientos de hamburgueserías, subidas en sus foodtrucks, que lucharán cara a cara, plancha con plancha y sudor contra sudor, para lograr el premio a Mejor Hamburguesa de España 2024", explican.

A pesar de que se haya consolidado como la cita de referencia de este sector de la restauración, parece ser que las ofertas laboralespara trabajar en este evento "único e inigualable" no son tan suculentas como sus hamburguesas. Así lo ha denunciado la cuenta de X (antes Twitter) SoyCamarero: "La champions...".

En una conversación de WhatsApp se especifica que se necesitan dos personas para trabajar de auxiliar de servicios en el evento que se está celebrando en Madrid hasta el próximo 12 de mayo. Estos trabajadores tendrían dos horarios, ambos de doce horas: uno de 08:00 a 20:00 horas y el otro de 12:00 a 00:00 horas.

La duración del contrato es de diez días y al trabajador se le pagarían 7 euros por hora. Esta cifra se sitúa muy por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ya que este año será de 8,87 euros por hora efectivamente trabajada, algo que es ilegal. Además, los requisitos para ocupar este puesto será darse de alta en la Seguridad Social, un contrato laboral y tener la documentación en regla.

Por su parte, el Estatuto de Trabajadores establece en el artículo 34.3 que "entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente mediarán, como mínimo, doce horas". Además, "el número de horas ordinarias de trabajo efectivo no podrá ser superior a nueve diarias, salvo que por convenio colectivo o, en su defecto, acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se establezca otra distribución del tiempo de trabajo diario, respetando en todo caso el descanso entre jornadas".

Indignación en redes

Ante esta oferta laboral, y, como no era de extrañar, la indignación en redes no ha tardado en llegar: "Lo que no entiendo es que encuentren gente", "La oferta es ilegal. El salario está por debajo del SMI", "Pues iba a ir esta tarde con unos amigos... Paso, renuncio a contribuir a la explotación laboral de mis colegas", "7 euros la hora en un evento grande. Me rio por no llorar, es vergonzoso", criticaban.

Otro usuario de la red social X ha lamentado que debido al escaso trabajo que existe en el sector, esta es la "mejor oferta" que ha visto en semanas, e incluso algunos han comparado este sueldo con el que se ha pagado en este mismo evento en otras ciudades del país: "Encima les están timando, en Zaragoza pagaron a 8 euros la hora" o "En Córdoba normalmente pagan 5 o 6 euros".