Trabajo vuelve a la carga: exige aprobar el Estatuto del Becario antes de las elecciones

El Ministerio de Trabajo está jugando en los despachos su última carta para aprobar el controvertido Estatuto del Becario antes de las elecciones del 23-J. Según ha podido saber LA RAZÓN, durante los últimos días tanto la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como los más altos representantes ministeriales han multiplicado su actividad negociadora y se han reunido con representantes de varios de los ministerios implicados -Economía, de Hacienda, Seguridad Social, Educación y Universidades- para intentar desbloquear el parón que se ha dado a su aprobación, que era una de las medidas estrellas del programa de Díaz. Pero, de momento, se ha encontrado con una fuerte oposición, que puede impedir incluso su aprobación parcial esta legislatura y que no llegue al último Consejo de Ministros o, al menos no en toda su extensión. Esa es la posibilidad a la que se agarran en Trabajo, que se haga una aprobación sin algunos puntos clave, aunque fuentes ministeriales reconocen que "dejaría su aplicación prácticamente sin efecto".

Las advertencias de la comunidad educativa y del mundo empresarial sobre el desastre que supondría la aprobación de este Estatuto con las actuales condiciones han pesado más que la fuerza en el Gobierno de Yolanda Díaz, que no pudo evitar la semana pasada que el Consejo de Ministros aplazara su aprobación, al menos en algunos de sus apartados más polémicos, como la obligatoriedad para empresas e instituciones públicas a abonar de forma inmediata las cotizaciones sociales de los trabajadores en prácticas formativas o académicas externas. Por tanto, se otorgó una prórroga a esta exigencia hasta el próximo 1 de enero de 2024, en vez del 1 de octubre de este año que exigía el Estatuto. Este margen temporal de adaptación a la nueva norma para los centros educativos a empresas e instituciones pretende no interferir en el desarrollo académico de los alumnos y futuros becarios. En contraposición, el real decreto ley ampliaría de dos a cinco años los convenios especiales para poder computar como cotizados periodos de prácticas realizados con anterioridad. En este sentido, fuentes de Seguridad Social explicaron que el real decreto incluye "una ampliación temporal de la vacatio legis de la inclusión en el sistema de la Seguridad Social de los alumnos que realicen prácticas formativas".

En Trabajo intentan presionar para que el presidente Pedro Sánchez decida incluirlo en el orden del día de próximo Consejo de Ministros, algo que todavía no tienen seguro. Por eso, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha vuelto a reclamar hoy la necesidad de que el Consejo de Ministros dé su "visto bueno cuanto antes" al Estatuto con los sindicatos pero sin la CEOE. "Haremos todo lo posible para que el texto vea la luz antes de las elecciones y el Ejecutivo entre en funciones". Pérez insistió en que que no dan por "descartada" su aprobación, al igual que la transposición de la Directiva europea de condiciones de trabajo. El número dos de Yolanda Díaz incidió en que su aprobación tiene una "enorme importancia", especialmente para los jóvenes, con el fin de acabar con el "lastre" y los "abusos" de los falsos becarios y alertó de que hay jóvenes que "no pueden acceder a determinadas prácticas porque no se les compensan los gastos en los que incurren para realizarlas".