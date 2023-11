Hacia un turismo cada vez más sostenible

Una vez más, tras una nueva crisis mundial, el sector del turismo vuelve a ser un motor fundamental de la recuperación económica española y global. No en vano, el turismo en España supuso el 62% de la recuperación total del PIB español en el 2022. Y esta contribución aún mejora en el 2023 según un informe de Exceltur, donde el PIB turístico prevé cerrar en 2023 en España en 178.831 millones de euros, suponiendo un crecimiento del 13,6% respecto a los niveles de actividad turística conseguidos en el 2019. Esta cifra de España es muy relevante si tenemos en cuenta que la contribución del turismo al PIB mundial se encuentra un 5% por debajo del conseguido en el 2019.

Según un estudio de KPMG con CEOE, los cinco grandes retos a los que se enfrenta el sector turístico en 2023 y los próximos años serán: atracción de talento, digitalización de la experiencia, sostenibilidad, diferenciación de productos y atraer a una demanda más cualificada.

Y es que nos encontramos en un momento en el que la sociedad cada vez es más consciente de la importancia de la sostenibilidad y por ello el turismo sostenible ha dejado de ser tendencia para ser una necesidad real que cubrir. Ya no es negociable. Debemos incorporarlo de lleno en todas nuestras estrategias, en nuestra cultura, en nuestros valores. Es un factor clave tanto para nuestros clientes como para nuestros equipos. En un estudio reciente de la empresa de contratación iCIMS, el 70% de los consumidores estadounidenses dijeron que era muy probable o algo probable que no eligieran una empresa que no tiene prácticas comerciales sostenibles. Está demostrado que las compañías con propósito y con un marco ESG definido tienen hasta un 58% de mayor retention rate versus las que no lo tienen.

Pero, ¿es posible combinar una experiencia de lujo y sostenibilidad? La respuesta es sí. La concepción del lujo es muy subjetiva y hoy, se define más por la experiencia y lo que te hace sentir, que por un bien físico. Cada vez son más las ofertas que podemos encontrar ante esta nueva manera de viajar, buscando oportunidades para descubrir y vivir la cultura, gastronomía, el arte, las costumbres locales, en destinos excepcionales, respetándolos y dándoles su papel protagonista.

Los clientes de valor, cada vez eligen y exigen más, poder disfrutar de experiencias que les conecten con las comunidades de forma respetuosa y auténtica generando riqueza de una forma más democrática entre las compañías de turismo y los destinos, a la vez que disfrutan de unas vivencias memorables. El poder disfrutar de una experiencia de lujo impactando positivamente al planeta y al ecosistema local.

Experiencias que respeten el entorno natural y cultural del destino elegido y que ponga énfasis en ayudar a la economía local de la zona. Cada vez son más las personas que quieren un turismo de calidad y sostenible. Por ello, el foco de atención está en ofrecer experiencias en destinos excepcionales como las Islas Feroe en el Atlántico Norte, Costa Rica, Nazaret o más exclusivos como Nueva Zelanda o la Antártida.

La industria está evolucionando hacia prácticas más responsables en todos los niveles y cuidando su reputación. Por nombrar algunos ejemplos, vemos las empresas de aviación explorando el combustible de aviación sostenible, los restaurantes donando alimentos no utilizados, los hoteles reduciendo los productos de un solo uso y la lavandería diaria, impulsando el uso de energías renovables, y también, ofreciendo actividades como huertos ecológicos o plantación de árboles.

En definitiva, viajar no es sólo descubrir paisajes y monumentos. Viajar es sumergirse en la cultural local, entender sus costumbres, y sobre todo, conectar con las personas que hacen que estos lugares sean únicos. Los viajes sostenibles y conscientes con el medio ambiente han llegado para quedarse y crecer exponencialmente.

Sonia Prieto, Chief Operating & Strategy Officer llanga Hospitality