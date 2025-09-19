La Unión Europea aprueba 1.240 millones del plan de recuperación para recuperar las zonas afectadas por la DANA

La Comisión Europea ha aprobado este viernes la nueva adenda al Plan de Recuperación, destinada a potenciar la resiliencia económica de las zonas gravemente afectadas por la DANA de octubre de 2024, como la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía, que lleva aparejados más de 1.240 millones de euros.

Así lo ha avanzado en Copenhague (Dinamarca), el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en declaraciones a los medios al término de la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (el Eurogrupo). "Buenas noticias hoy con la aprobación de la Comisión de más de 1.200 millones que podremos canalizar para la zona afectada", ha apostillado el ministro.

Cuerpo ha detallado que este montante irá destinado a elementos como infraestructuras de transporte sostenible, infraestructuras hidráulicas, medioambientales, apoyo también mediante el despliegue de una red satelital para la monitorización de catástrofes naturales, apoyo para la internacionalización de las empresas con un refuerzo del ICEX o un refuerzo de línea ICO para seguir avanzando en la recuperación económica en Valencia.

