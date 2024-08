Uno de cada cuatro españoles no puede ahorrar a final de mes

La economía española va "como un cohete", presume el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. No obstante, España continúa siendo líder en desempleo, el precio de la vivienda no da tregua a los ciudadanos y sigue subiendo e incluso hacer la compra es cada vez más caro. Estos son signos suficientes que muestran que nuestro país "no va como un cohete", tal y como recalcó la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz; sin embargo, no son los únicos.

En este sentido, el 24,5% de los españoles asegura no tener capacidad de ahorro a final de mes. Así lo muestra un estudio realizado por la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) que analiza la capacidad de ahorro de los ciudadanos, así como sus preocupaciones y buenas prácticas.

Aunque los gastos domésticos suponen una parte importante del presupuesto de los hogares en nuestro país, el 75,5% asegura conseguir ahorrar parte de sus ingresos mensuales, cifra que se mantiene prácticamente igual que el pasado año (75,3%).

Los extremeños son los que más ahorran a final de mes, ya que el 86,4% de los ciudadanos que reside en Extremadura afirma poder ahorrar. Tras esta autonomía se sitúan Navarra (85,2%) y Cantabria (84%). En el lado opuesto se encuentra La Rioja, Canarias y Madrid, con un 61,5%, 64,7% y 72,8% de los ciudadanos que asegura poder ahorrar a final de mes, respectivamente.

El porcentaje de ingresos destinado al ahorro se incrementa hasta el 17,8%

En lo que respecta a la proporción de ingresos que los españoles son capaces de ahorrar al mes, la cifra mejora cinco puntos porcentuales en el último año, hasta alcanzar el 17,8%, lo que representa 342,6 euros mensuales.

Por autonomías, País Vasco (23,5%), Castilla La-Mancha (20,9%) y Aragón (20%) son las que registran una mayor tasa de ahorro mensual. En la cara opuesta de la moneda se sitúan los canarios (13,8%), extremeños (15,45) y cántabros (15,7%), siendo los españoles que menos cantidad de sus ingresos pueden destinar al ahorro. Asimismo, los hombres tienden a ahorrar más que las mujeres al mes, logrando un 18,7% y un 16,8%, respectivamente.

La cesta de la compra y los suministros: los gastos que más preocupan a los españoles

La cesta de la compra es la principal preocupación de los españoles con relación a los gastos, a pesar de que las preocupaciones se reducen ligeramente con respecto al año anterior.

Le siguen la factura de la luz, la factura del agua, otros gastos y la factura del gas. En cambio, las cuotas de la hipoteca o los gastos de la comunidad son las preocupaciones menores dentro de los gastos domésticos.

No obstante, las inquietudes varían en función de la edad, y es que a los mayores de 55 años les preocupa en mayor porcentaje la cesta de la compra; mientras que a los menores de esa edad les preocupa en mayor medida la cuota de la hipoteca y de otros préstamos.

Para ahorrar en el hogar, la mayoría de los españoles asegura que pone en práctica medidas para mejorar la eficiencia energética como el cambio de bombillas tradicionales por luces led (70,3%), aprovechar al máximo la luz del sol (65,1%), apagar la calefacción por las noches (53%) o no sobrepasar los grados en el aire acondicionado o calefacción (52,7%).

"No podemos ignorar que casi un cuarto de la población aún no tiene capacidad de ahorro, lo que subraya la necesidad de poner en valor la importancia de la educación financiera y de impulsar la concienciación sobre la rehabilitación como una vía para reducir el gasto energético en las viviendas", sentencia la directora de Sostenibilidad en UCI, Càtia Alves.