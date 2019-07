Uno de cada cuatro europeos no sabe si su sueldo es correcto

Incredulidad, sopresa o desconcierto son algunas de las emociones que sienten los trabajadores al ver su nómina recién ingresada. A veces para bien y otras para mal, la cuantía a la que asciende el sueldo mensual de muchos europeos resulta una verdadera incógnita por la falta de datos que especifiquen y justifiquen el dinero que tanto esfurezo les ha supuesto ganar. Estas reacciones no son aisladas, sino que casi un cuarto de la población europea reconoce que no sería capaz de saber si recibe el salario acertado.

Diariamente, millones de europeos podrían estar cobrando un sueldo incorrecto sin darse cuenta. Muchos encuestados en "The Workforce View in Europe 2019", el informe europeo de ADP, proveedor global de soluciones de gestión de capital humano, denuncian que estos documentos no son tan transparentes como debían, ya que el 14% de los empleados admite que no comprueba sus nóminas y uno de cada diez declara que son confusas. El problema aumenta entre el grupo de edad de 16 a 34 años, con un tercio de trabajadores (34%) que no sabría decir si su sueldo es incorrecto, un porcentaje que disminuye en los trabajadores más veterenanos; sólo el 19% de los mayores de 55 años dice experimentar esta duda.

Los empresarios están obligados por ley a proporcionar una nómina a todos sus empleados donde se especifiquen sus ingresos y sus deducciones fiscales. Esto cobra una relevancia aún mayor para aquellos profesionales cuyan remuneración varía en función de los turnos y horarios. Por ejemplo, para los puestos de trabajo en los que las horas nocturnas se cobran a un precio diferente o para los trabajadores que hacen horas extra, a veces por encima de lo permitido. Las horas de trabajo no pagadas son otro gran problema que provoca que, en ocasiones, sea prácticamente imposible comprender la nómina.

¿Cómo sé si mi nómina es correcta?

Las claves para comprobar si su nómina es correcta son muy sencillas. En primer lugar, debe aparecer el nombre completo del trabajador, el DNI, su número de la Seguridad Social y el nombre de la empresa. La entidad debe especificar el cargo del asalariado, su antigüedad y el periodo de la nómina. Pero, lo más importante, para conocer a qué corresponde cada uno de los euros del sueldo, es que la cantidad venga acompañada de un desglose: salario base, horas extras, pagas extraordinarias, etc.

Esta inseguridad, provocada por una remuneración dudosa, repercute en la actitud del trabajador y, por tanto, en la empresa. A largo plazo, los niveles de motivación, compromiso, permanencia y productividad decaerán. A estas consecuencias, se le suma la creencia de una gran cantidad de encuestados que cree que se contrata a más de un tercio de los trabajadores por sus relaciones personales en lugar de por sus méritos profesionales. Por este motivo, dos de cada cinco españoles piensan que están sobrecualificados y son los trabajadores europeos con más confianza en sus aptitudes (93% de los encuestados).