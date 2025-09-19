Real Madrid - Espanyol: horario y dónde ver online TV, LaLiga EA Sports

El Santiago Bernabéu será escenario de un choque de alto voltaje este sábado. El Real Madrid, líder con paso perfecto tras cuatro victorias en fila, se mide a un Espanyol que ha sorprendido en este arranque de curso y llega tercero en la clasificación. Dos equipos invictos que ponen en juego la cima de LaLiga EA Sports.

El Real Madrid quiere prolongar su racha perfecta

El conjunto de Xabi Alonso encara la quinta jornada con el reto de mantener su pleno de victorias. Los blancos han mostrado un equilibrio sólido entre eficacia ofensiva y seguridad defensiva, con apenas dos goles encajados en cuatro partidos ligueros. A la dinámica positiva en LaLiga se suma el triunfo en Champions frente al Olympique de Marsella, en un encuentro donde Kylian Mbappé volvió a ser decisivo con un doblete desde el punto de penalti.

Las bajas en defensa marcan la actualidad madridista. Alexander-Arnold, Rudiger y Mendy están descartados por lesión, mientras que Huijsen cumplirá sanción. Esta situación obliga al técnico a mover piezas en la zaga, donde se espera que Asencio y Álvaro Carreras acompañen a Carvajal y Militao. En el centro del campo, la posible reaparición de Bellingham y Camavinga aporta aire fresco a una plantilla exigida por el calendario.

El Espanyol, la gran revelación del inicio liguero

El conjunto dirigido por Manolo González se ha ganado un lugar inesperado en la parte alta de la tabla. Con tres victorias y un empate, el Espanyol suma diez puntos y vive su segundo mejor arranque en las últimas tres décadas. La solidez del bloque, la intensidad en la presión y la eficacia en transiciones rápidas han convertido al equipo en una de las sorpresas de esta Liga.

Pese a la sanción de Pere Milla, uno de sus jugadores más determinantes en este inicio, los periquitos llegan con confianza tras superar al Mallorca en un vibrante 3-2. Urko González de Zárate se ha afianzado como referente en el mediocampo, mientras que Roberto Fernández y Javi Puado aportan desequilibrio en ataque. La memoria reciente les respalda, ya que en febrero pasado lograron derrotar al Madrid en Cornellà, un resultado que les inyecta confianza para intentar romper una racha de casi 30 años sin ganar en el Bernabéu.

Horario y dónde ver online TV el Real Madrid - Espanyol, LaLiga EA Sports

El partido entre Real Madrid y Espanyol, correspondiente a la jornada 5 de LaLiga EA Sports, se disputará este sábado 20 de septiembre a las 16:15 horas (hora peninsular española) en el Santiago Bernabéu. El encuentro se podrá seguir en directo en Movistar LaLiga.

