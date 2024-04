Uri Levine, cofundador de Waze: «Construir una startup es un viaje en el que todos los días puedes morir»

En la camiseta del cofundador de Waze, se puede leer «Enamórate del problema, no de la solución», el título de su último libro editado por Deusto. Un libro con en el que Uri Levine, empresario de origen israelí, comparte su método para fundar «unicornios (compañías valoradas en más de 1.000 millones de dólares) a partir de su experiencia, sirviéndose de ejemplos reales y del caso de Waze, que ostenta el récord de haber pagado la suma más elevada por una empresa de tecnología. Google la compró en 2013 por 1.150 millones de dólares y entonces Levine se dedicó a crear otras startups. Tiene ocho en total.

¿Cuál es el primer consejo que daría a alguien que quiere emprender?

Para triunfar se necesita generar valor y la forma más sencilla de hacerlo es solucionar un problema. Por eso a todos los emprendedores les digo «empieza por el problema y no pierdas el foco». Si estuviéramos en 2007, diría: «creemos un sistema de navegación basado en IA que evitará atascos» y seguro que convencería a los clientes.

Así es como creó Waze en 2007, la aplicación de navegación y tráfico más grande del mundo, ¿cuándo alcanzó el éxito?

Es un viaje. Cada día te enfrentas a alguna crisis, luchando por sobrevivir. Si lo logras, vives un día más. Para todos los startups el principio del viaje empieza por solucionar el APM (ajuste-producto-mercado), lo que significa crear valor para tus clientes. Si no resuelves el APM morirás. Nunca habrás oído de una empresa que no solucionó su APM; simplemente murió. Una vez que lo haces, no cambias el producto. Waze lo utilizamos hoy igual que lo utilizamos en 2007, al igual que Google. Waze tardó 4 años en solucionar el APM, Microsoft, 5, Netflix, 10, y OpenAI no creó ChatGPT de la noche a la mañana. Así que se necesita tiempo para resolver el APM, pero una vez que lo logras, estás en el camino hacie el éxito. Hasta entonces, todos los días puedes estar en riesgo.

¿Cómo saber si se está preparado para lanzar una startup?

A nivel personal, cuando estás dispuesto a sacrificar todo lo demás. En términos generales, esto es lo pasará: si tu piensas en un problema que crees que puedes solucionar y hablas con los usuarios que crees que pueden tener ese problema, escucha su percepción del mismo. Cuando esto sucede sentirás que te están encomendado solucionar ese problema y si se da el caso entonces deberías seguir adelante con ello.

¿Cuándo tirar la toalla?

Hay una gran diferencia entre lo que yo pienso sobre cuándo uno debe rendirse y cuando la persona se rinde. Yo creo que el motivo para rendirse es cuando desaparece el problema, o si el equipo no es el adecuado y no consigues cambiarlo. Pero en realidad, la gente se rinde cuando se cansa. Porque el comportamiento más importante de un emprendedor es no rendirse jamás.

¿Cómo trabajan las startups y los emprendedores exitosos?

Hay probablemente cuatro o cinco comportamientos muy importantes en un CEO, pero voy a destacar dos. El primero como he dicho es no rendirse y el segundo, tomar decisiones duras con convicción. Si estamos en la fase inicial, en el APM, es muy importante escuchar a los potenciales clientes y entender que esto va a ser un viaje de fracasos. El enemigo más grande de ser suficientemente bueno es ser perfecto. Es decir, tenemos que ser suficientemente buenos. Otro rasgo de un empresa de éxito es el liderazgo, tenemos que lograr que el equipo nos siga.

¿Cuál es la parte más crítica de todos los viajes de las startups?

El próximo desafío. Al fin y al cabo, es un viaje de fracasos, pruebas con múltiples cosas hasta que das con algo que funcione. Si tienes miedo al fracaso, ya has fracasado porque no vas a intentarlo. Albert Einstein dijo: «Si no has fracasado, es porque no has probado nada nuevo». Así que una vez que entendemos que esto va a ser un viaje de fracasos, querremos fracasar rápido, porque si esto sucede, entonces tendremos suficiente tiempo como para probar otra cosa, una nueva versión del proyecto. Cuantos más intentos, más probabilidades tenemos de tener éxito.

¿Qué consejos da para seducir a los inversores?

El inversor tarda segundos en formarse su primera impresión. Por lo tanto, para seducirlo, hay que empezar por contarle lo más importante de nuestro proyecto. El Consejero Delegado tiene que aprender a contar una buena historia y hacer que el que escucha sienta que forma parte de ella. Debemos involucrarlo emocionalmente, y la manera más sencilla de hacerlo es hablar del problema. Cuando tienes un producto e intentas venderlo,solo tienes un 33% de posibilidades de conseguirlo; con la inversión, es solo de un 1%. Los inversores ven 100 proyectos al año e invierten en uno. Debemos entender que esto es un juego diferente y prepararnos para él. Es muy frustrante ir y escuchar un «no» por respuesta. Si en cada cita nos dijeran que «no», sería el fin de la humanidad.

¿Cuál es el país más fácil para montar una startup?

Hay muchos, pero España no es uno de ellos. Boston, Berlín, o Israel son lugares propicios.