Una vecina afectada por los pisos turísticos en Málaga: «Si Picasso viviera, se echaría a llorar»

Dora Fernández lleva más de treinta años viviendo en la calle Huerto del Conde de la capital malagueña. Situada en el barrio de Lagunillas, a 150 metros en línea recta se encuentra la casa natal del pintor Pablo Ruiz Picasso y la céntrica Plaza de la Merced. Las plataformas vecinales llaman a esta parte de la ciudad «la zona cero» de los pisos turísticos porque, según indican, es la arteria con más concentración de este tipo de alojamientos en España, concretamente ocupando «más del 70%» del total de viviendas.

«Si Picasso viviera, se echaría a llorar al ver el circo en el que se ha convertido el entorno de su casa», explica con resignación esta vecina que ha visto cómo se han «destruido comercios, reemplazado locales comerciales por viviendas turísticas» y perdido el «sentido» de comunidad del bloque en el que reside. Junto a su marido, este matrimonio mayor lamenta que su edificio se ha convertido en un hotel. «Todo el santo día tenemos a personas en patinetes cargadas con sábanas y toallas para limpiar los pisos», indica Dora a LA RAZÓN, para explicar después que, a causa de «los turistas con maletas o cuando vienen de la playa», el ascensor está siempre ocupado y se estropea con más frecuencia. «Eso sí, los arreglos los pagamos entre todos», denuncia la vecina, que además de sufrir problemas de accesibilidad, esta situación le provoca un agravio económico.

«Nos han engañado desde el principio», recuerda Dora respecto a los primeros locales comerciales que se convirtieron en viviendas. Los vecinos advirtieron sobre su descontento, pero les dijeron que iban a ser oficinas. En este punto, preguntada sobre la relación con los propietarios de estos pisos, asegura que no se pueden hacer votaciones para cambiar la situación porque «siempre ganan».

«Muchos vecinos se han ido, otros se han muerto, somos personas mayores y ahora, piso que se queda vacío, piso que se convierte en turístico», concluye Dora, que cree que movilizarse por esta situación no «debería llevas banderas ideológicas». Asimismo, no duda en que volverá a acudir a la manifestación por la vivienda que se celebra hoy en Málaga, apenas cuatro meses después de la primera llamada masiva a la que acudieron al menos 15.000 personas. Bajo el lema «Si nos echan de los barrios, paramos la ciudad», la plataforma vecinal Málaga para Vivir (MPV) ha convocado hoy una manifestación que prevén «igual o más multitudinaria que la anterior» y que comenzará a las 11:30 en la plaza de la Merced, recorrerá el centro de la capital y concluirá en la plaza de la Constitución. En este contexto, la manifestación se celebra en contra de un «modelo de ciudad» que, según advierten desde el movimiento vecinal MPV, «expulsa a las vecinas y vecinos, convierte la vivienda en un negocio y erosiona el tejido social».

Marta Orosa, una de las portavoces de la organización, explica a LA RAZÓN que el objetivo de esta protesta es «hacer frente a la explotación y precios abusivos de los alquileres, a la precariedad laboral, sobre todo en el sector servicios, y a la destrucción del territorio, que además lo degrada medioambientalmente».

Por otro lado, durante una rueda de prensa en la misma calle donde vive Dora, los portavoces de la organización, Ester Rodríguez y Carlos Aceituno, denunciaron el jueves que este problema no solo se da en el centro, sino en barrios que tradicionalmente no han sido turísticos, pero en los que hay cada vez una mayor concentración de viviendas de uso turístico (VUT) como Ciudad Jardín, La Luz o El Palo.

En este punto, Miguel Aguilar, otro vecino del barrio, aseguró durante la rueda de prensa que «la situación es desoladora porque casi no quedamos vecinos y nadie viene a vivir aquí porque los alquileres son prohibitivos». Asimismo, achacó a las VUT problemas de «ruido, basura, pérdida de comercios locales y subida del precio de productos en supermercados».

Asimismo, Orosa insiste en que «desde el 29 de junio –primera manifestación– las medidas que se han tomado por parte de las instituciones no son significativas porque la situación sigue igual, los alquileres impagables y el modelo de ciudad no cambia». En otras palabras, Orosa explica que el objetivo es que «haya viviendas asequibles, trabajos dignos y que se respeten los barrios y las ciudades», una situación que no se está resolviendo porque, según comenta, «las medidas son del todo insuficientes».

MPV recalca que la situación es «insostenible» y adelanta que tras la manifestación planean continuar el proceso de «autoorganización» en los barrios, enfocados en tres ejes: vivienda, precariedad laboral y crisis climática o destrucción del territorio.

Regulación de las VUT

Desde la primera manifestación, el Ayuntamiento de Málaga ha limitado las viviendas turísticas a través de medidas como que las nuevas VUT cuenten con una entrada y suministros independientes e incluso está barajando la posibilidad de no permitir que se incorpore ni una más, aunque para ello la Gerencia de Urbanismo debe estudiar cómo hacerlo. En este contexto, José María Morente, gerente de Urbanismo, anunció en la inauguración del Simed, el Salón Inmobiliario del Mediterráneo que concluye hoy, que sigue trabajando en la regulación de estas viviendas y puso el foco en impulsar los hoteles a partir de cuatro estrellas para superar «el déficit de plazas hoteleras» de la ciudad y poner coto a los pisos turísticos, ya que, según indicó, frente a 40.000 camas en pisos turístico, hay solo 14.000 en hoteles. Según los datos de INE, Málaga es, con más de 12.000 viviendas turísticas, la ciudad andaluza que lidera este ranking.