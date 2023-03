Vender con una inmobiliaria: este es el tiempo que ahorrará en trámites

Emprender un nuevo viaje a otra ciudad, el nacimiento de un hijo o un cambio de trabajo pueden ser motivos suficientes que nos hagan abandonar el que había sido hasta el momento nuestro hogar, así como todos los recuerdos creados dentro de esas cuatro paredes. La venta de una vivienda no es un proceso sencillo, sino que es una operación que requiere una inversión significativa no solo de dinero, sino también de tiempo. Tanto es así, que uno de cada diez propietarios tardan más de dos años en poder vender su casa, según muestra el informe elaborado por Fotocasa "Experiencia de compra y venta en 2022". La mayoría de personas no tiene la experiencia ni tiempo suficiente para dedicar a la venta de su inmueble, retrasando este proceso, por lo que se vuelve indispensable contar con la ayuda de una inmobiliaria.

Aunque contratar los servicios de una inmobiliaria supone una inversión económica, recurrir a ellos puede ahorrar a los propietarios 85 horas de media o 6 días si nos dedicásemos todo el día a hacer los trámites, tal y como explica el portal inmobiliario de Fotocasa.

¿Qué servicios ofrece una inmobiliaria?

Todas las agencias inmobiliarias intermedian el proceso de venta de una vivienda entre el comprador y vendedor y aunque cada una tiene su "modus operandi", este portal inmobiliario señala que todas ellas ofrecen una serie de servicios básicos que son comunes: