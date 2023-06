La vivienda, en caída libre: las ventas bajan un 8% en abril y suman tres meses de retrocesos

El mercado de la vivienda ha entrado en caída libre. Las compraventas retrocedieron en abril un 8,1% con respecto al mismo mes del año pasado, hasta un total de 43.311 operaciones, su cifra más baja en dos años, acentuando así la bajada que habían experimentado en marzo (5,7%) y enlazando tres meses seguidos de retrocesos, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En tasa intermensual (abril sobre marzo), la compraventa de viviendas se desplomó un 22,4%, su mayor caída en un mes de abril desde 2020, nada más declararse la pandemia.

En el descenso de abril influyeron tanto el retroceso de las operaciones de viviendas de segunda mano como de las nuevas. En concreto, la compraventa de viviendas usadas bajó un 9% en el cuarto mes del año, hasta sumar 35.057 operaciones, mientras que las transacciones realizadas sobre pisos nuevos disminuyeron un 4,2%, hasta totalizar 8.254 operaciones. A pesar de este retroceso en la venta de pisos nuevos, María Matos, jefa de Estudios y portavoz de Fotocasa, asegura "podemos decir que la tipología de vivienda de obra nueva sigue viviendo un auge sin precedentes desde el estallido de la pandemia, y por eso una gran mayoría de ellas se compran sobre plano. La vivienda a estrenar tiene muy fácil salida, porque cuenta con características que cumplen con los nuevos requisitos de búsqueda de los compradores". Sin embargo, advierte Matos, "podemos encontrarnos con una grave problemática de subida de precios, si la demanda continúa tan latente. No solo por la inflación desbocada, que afecta al coste de los materiales, a la producción y logística, que ha ocasionado la ralentización y paralización de algunas promociones, sino a la demanda de compra tan fuerte y solvente frente a los niveles productivos tan escasos de la vivienda a estrenar", añade.

Enfriamiento

Tanto Fotocasa como idealista coinciden en apuntar al encarecimiento de los costes de financiación por las subidas de los tipos aplicadas por el Banco Central Europeo (BCE) para frenar la inflación como el principal causante de un retroceso del mercado que, en su opinión, se acentuará en los próximos meses. "Entramos en una etapa de moderación de compraventas con respecto a los dos años precedentes. Los próximos meses vamos a ver todavía un sector dinámico, aunque con cifras menos abultadas. Hay que tener en cuenta que la inflación hace mella en el bolsillo de los hogares y la capacidad de ahorro se está viendo mermada por los grandes incrementos en la cesta de la compra y servicios. Esto hará que a la larga los españoles no puedan ahorrar tanto y que se modere la compra de inmuebles. Además, todavía no se sabe cuántas subidas de tipos habrá, aunque parece que ya estamos cerca del final y que el euríbor no presentará grandes alzas. Igualmente, cualquier incremento continuará encareciendo cada vez más los créditos financieros, lo que expulsará a un volumen importante de compradores", explica María Matos.

Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, coincide también en que "siguen confirmándose las previsiones para este 2023 de una actividad muy destacable, aunque inferior a la del año pasado. Cifras que seguirán dependiendo de la evolución de la inflación, de la política de tipos de BCE, las posibles subidas del Euríbor y, en especial, de la incertidumbre que está generando la implementación de la nueva Ley de Vivienda, así como las consecuencias de los resultados de los diferentes procesos electorales".

El pasado mes de abril, el mayor número de compraventas de viviendas por cada 100.000 habitantes se dio en Comunidad Valenciana (166), Cantabria (135) y Andalucía (131). En valores absolutos, Andalucía fue la región que más operaciones sobre viviendas realizó durante el cuarto mes del año, con 8.878 compraventas, seguida de Cataluña (6.947), Comunidad Valenciana (6.742) y Madrid (5.613). Doce comunidades vendieron en abril de 2023 menos viviendas que en igual mes de 2022. Los descensos más acusados se dieron en País Vasco (-23,4%), Baleares (-19,6%), La Rioja (-18,6%) y Galicia (-15,2%), mientras que los más moderados fueron para Navarra (-0,6%) y Castilla y León (-4%). Por contra, la compraventa de viviendas subió en abril en tasa interanual en cinco regiones: Canarias, donde aumentaron un 11,6%; Comunidad Valenciana (+6%); Extremadura (+3,7%); Asturias (+2,6%) y Murcia (+1,2%).