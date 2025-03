Vivo de alquiler: ¿puedo empadronar a otra persona en la vivienda?

Alquilar una vivienda y convertirse en inquilinos es la realidad a la que están condenadas cada vez más personas en nuestro país ante el elevado precio de la vivienda. No obstante, aunque muchos españoles no tienen más remedio que vivir de alquiler, no todos ellos conocen los derechos y obligaciones que conlleva firmar un contrato de arrendamiento.

Inscribirse en el padrón municipal del lugar donde uno reside no solo es un derecho, sino también una obligación. "Toda persona que viva en España está obligada aQuien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año", tal y como establece el artículo 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. El. Pero, ¿puede un arrendatario empadronar a una persona extra en el piso alquilado?

"Es completamente legal empadronar a otra persona si alguien está de alquiler en tu vivienda", aseguran desde la inmobiliaria online Housfy. Sin embargo, para poder añadirla al padrón, esta deberá cumplir con una serie de requisitos generales:

Presentar documentación personal : DNI, NIE o el pasaporte de la persona que se quiere empadronar.

: DNI, NIE o el pasaporte de la persona que se quiere empadronar. Consentimiento del inquilino principal : si entra alguien nuevo en el padrón, el inquilino que consta como titular en el contrato de alquiler debe estar al tanto y autorizarlo.

: si entra alguien nuevo en el padrón, el inquilino que consta como titular en el contrato de alquiler debe estar al tanto y autorizarlo. Justificación de domicilio : se suele pedir una copia del contrato de alquiler y una autorización del inquilino titular donde muestra su conformidad respecto al nuevo inquilino.

: se suele pedir una copia del contrato de alquiler y una autorización del inquilino titular donde muestra su conformidad respecto al nuevo inquilino. Autorización del propietario: este "realmente no es un requisito obligatorio", explican, ya que tan solo algunos ayuntamientos piden esta autorización por escrito.

El propietario, por tanto, no tendrá ni "voz ni voto", a no ser que el contrato de alquiler especifique lo contrario en alguna de sus cláusulas, ya que el padrón no modifica en nada el contrato de arrendamiento, señalan.

Asimismo la inmobiliaria online asevera que "no hay ningún derecho legal que pase a la nueva persona empadronada, puede simplemente estar apuntada en el padrón, aunque como ya hemos dicho, podría necesitar la aprobación del propietario para poder acceder al padrón, dependiendo de lo que decida el dueño del inmueble".

No obstante, si alguien se empadrona sin el consentimiento del propietario (cuando este sea obligatorio), este podrá ir al ayuntamiento y presentar una anulación en la que se muestren los documentos e información que justifiquen un empadronamiento indebido.