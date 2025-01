¿Pueden subirme el precio del alquiler de una habitación?

Atrapados en el mercado del alquiler y en pisos compartidos. Esta es la realidad de cada vez más españoles, ya que más de la mitad de aquellos que alquilaron una habitación lo hicieron ante la imposibilidad de poder permitirse pagar el alquiler de un inmueble en solitario, no estando al alcance de muchos. El año 2024 cerró con un incremento anual del 14% en el precio medio del alquiler, alcanzando los 13,29 euros por metro cuadrado en diciembre, según datos del portal inmobiliario Fotocasa. Este encarecimiento dibuja un panorama asfixiante para los inquilinos, ya que un piso de 80 metros cuadrados alcanza los 1.063 euros de media.

No obstante, alquilar una habitación en España tampoco es sencillo. En una década, el precio se ha encarecido más de un 55%, ya que en 2014 una habitación costaba de media 272 euros mensuales y el año pasado arrendar una habitación costaba 423 euros al mes, tal y como se extrae del estudio realizado por pisos.com.

La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) regula los contratos de alquiler de vivienda habitual y en esta normativa se establece la posibilidad de que la renta se actualice cada año, siempre y cuando aparezca dicha cláusula en este documento, ya que, en el caso de que no exista un pacto expreso, no se aplicará actualización de rentas a los contratos. Pero, ¿qué ocurre con los contratos de alquiler de habitación que no están sujetos a la LAU, sino al Código Civil? ¿Se puede actualizar el precio de la renta anualmente?

"Esta tipología de contrato se regula por lo pactado entre las partes y en su defecto por las normas del Código Civil en materia de arrendamientos. Por lo tanto, no se aplicará a estos contratos lo dispuesto en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (LAU)", explica el responsable del área jurídica de Alquiler Seguro, Carlos Sánchez.

En los contratos de alquiler de habitaciones tanto el casero como el inquilino tendrán una "mayor libertad" para acordar el precio, el plazo del contrato, las condiciones o la actualización de la renta, entre otros aspectos.

"Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público", establece el artículo 1255 del Código Civil. Por ello, se podrá actualizar el precio en un alquiler de habitaciones, siempre y cuando se pacte entre ambas partes.

La actualización de renta anual debe aparecer expresamente en el contrato de alquiler y también se deberán especificar las condiciones pactadas –el plazo de actualización, el índice aplicable, etc.–. En caso de que no se incluya una cláusula específica al respecto, "el propietario no tiene derecho a subir el importe de la renta anualmente de forma unilateral", sostiene el portal inmobiliario.

¿Se debe aplicar el índice IRAV en el alquiler de habitaciones?

En 2025 cambia la forma en la que se actualizan las rentas de alquiler. El pasado 20 de diciembre, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó el nuevo índice de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento, el Índice de Referencia para la Actualización de Arrendamientos de Vivienda (IRAV).

Este nuevo índice se aplica en los contratos firmados después del 26 de mayo de 2023, mientras que en los firmados con fecha anterior –que contengan la cláusula de actualización del precio–, se seguirá aplicando el Índice de Precios al Consumo (IPC).

No obstante, "los contratos de alquiler de habitaciones quedarían fuera de esta nueva regulación para la actualizar los alquileres de vivienda habitual", sentencia Fotocasa.