Yolanda Díaz estalla contra Carlos Cuerpo y le acusa de "mala persona" por ponerse del lado de la patronal en la reducción de la jornada laboral

Yolanda Díaz ha vuelto a hacer públicas hoy las tensiones internas que dominan el día a día del gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar. Aunque, esta vez, sus quejas han ido más allá de lo político y han llegado a lo personal al acusar al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, de ser "mala persona".

En declaraciones a Radio Nacional, la vicepresidenta primera y ministra de Trabajo ha acusado a Cuerpo de ponerse "del lado de la patronal" en el debate sobre la jornada laboral. "Estamos hablando de reducir la jornada laboral media hora al día. Es casi de ser mala persona decirle hoy a la gente trabajadora en nuestro país que se niega a reducir la jornada media hora al día. Y digo lo que va a pasar. La jornada se va a reducir y la parte socialista del Gobierno va a presumir como presumió después del salario mínimo, igual que pasó con la reforma laboral, con los ERTE y con los riders", ha defendido Díaz.

Díaz ha añadido que no puede "entender que un ministro socialista se oponga a la reducción de la jornada laboral", especialmente cuando ya hay un acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos. En este sentido, la vicepresidenta ha acusado a su compañero de gabinete de pretender "cambiar el acuerdo con los sindicatos" cuando defendió la necesidad de que la medida fuera sostenible más allá de la fecha de entrada en vigor, algo "muy grave" que "nunca" había hecho un ministro socialista.

Esto "no va a pasar" porque el acuerdo ya está firmado -y, por lo tanto, es "sagrado"- y forma, además, parte del pacto de Gobierno. Cuerpo "tiene que elegir de qué lado está, si está con los trabajadores de este país que piden vivir un poco mejor o del lado de la patronal", ha añadido Díaz, que asegura que el ministro trata de retrasar la entrada en vigor de la medida.

Salario mínimo

Díaz también ha expresado su malestar con la postura defendida por Cuerpo en lo que respecta a la subida del salario mínimo. Ayer jueves, el ministro de Economía aseguró que el SMI debe subir en 2025 "en la línea de lo que está haciendo el resto de la economía". A esta afirmación, la vicepresidenta primera ha respondido que "los datos macro no tienen nada que ver con la vida real y el salario medio español no tiene nada que ver con ser una locomotora". "Los salarios en mi país son muy, muy moderados, y yo trabajo y llevo trabajando desde que he llegado al Gobierno de España para subir el salario mínimo, pero también, por ende, para subir los salarios en general y ser un poquito más europeos", ha añadido.

La subida del salario mínimo está pendiente de las conclusiones de los expertos tras lo que el Ministerio de Trabajo convocará la mesa de diálogo social para abordar con patronal y sindicatos el porcentaje de incremento.

Los sindicatos ya han abogado por subir el salario mínimo, actualmente en 1.134 euros mensuales brutos, en el entorno del 6%, lo que los situaría por encima de los 1.200 euros.

Tras las contundentes declaraciones de Díaz, fuentes del Ministerio de Economía han asegurado que la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media "es una prioridad para el ministro Cuerpo. Es un compromiso de Gobierno y se va a cumplir", han asegurado de forma taxativa. "Vamos a trabajar para que sea una realidad lo antes posible, teniendo en cuenta la realidad parlamentaria y el éxito de reformas pasadas, como la laboral, ambiciosas en sus objetivos y equilibradas en su diseño", según han añadido.