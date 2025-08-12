La empresa de IA Perplexity ofrece a Google 29.550 millones por Chrome, el doble de su valor

Perplexity, la emergente estrella de la inteligencia artificial, ha sacudido este martes el panorama tecnológico al ofrecer 34.500 millones de dólares (29.550 millones de euros) para comprar Chrome a Google. La propuesta se enmarca en la cruzada de la Justicia estadounidense, que evalúa forzar la venta del navegador para frenar el dominio de Google en las búsquedas web, tras sentenciar en el verano de 2024 que viola las leyes antimonopolio.

La oferta de Perplexity supone casi duplicar la valoración actual de Chrome, estimada en 18.000 millones de dólares (15.400 millones de euros). No obstante, la compañía dijo a The Wall Street Journal (WSJ) que varios inversores acordaron respaldar la transacción en su totalidad.

Esta oferta se produce cuando el juez federal Amit Mehta está considerando la posibilidad de obligar a Google a vender el navegador para debilitar su dominio sobre las búsquedas web. El año pasado, Mehta dictaminó que Google monopolizaba ilegalmente el mercado de las búsquedas y se espera que este mes el juez se pronuncie sobre cómo restablecer la competencia. La oferta de hoy podría ser un intento de indicar al juez que hay un comprador interesado, en caso de que fuerce la venta, según WSJ.

El medio señala que Perplexity envió hoy una carta dirigida a Sundar Pichai, director ejecutivo de Alphabet -la empresa matriz de Google- afirmando que su oferta de compra de Chrome está "diseñada para satisfacer una medida antimonopolio en el más alto interés público, al colocar Chrome en manos de un operador independiente y competente".

La misiva, además, apunta que como parte de la adquisición propuesta, mantendría y daría soporte a Chromium, el proyecto de código abierto que da soporte a Chrome y otros navegadores, e indicó que seguiría utilizando a Google como el motor de búsqueda predeterminado en Chrome, aunque los usuarios podrían cambiar la configuración.

Perplexity lanzó recientemente su propio navegador web, llamado Comet. Chrome cuenta con aproximadamente 3.500 millones de usuarios en todo el mundo y representa más del 60 % del mercado global de navegadores