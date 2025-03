El submarino: Incendio en Valencia

El batacazo de la candidata «sanchista» Diana Morant frente a Carlos Fernández Bielsa por las riendas del PSPV ha causado preocupación en Ferraz, donde, pese a todo, han solicitado «mano izquierda» para no incendiar la antena socialista valenciana. Y es que el cuartel general del PSOE no quiere, por ahora, problemas allí, ya que cuenta con la organización para su ofensiva contra el Ejecutivo de Carlos Mazón. Otra cosa es que haya quienes creen que Morant no da la talla y que hubiera sido mejor apostar por un perfil más combativo, a todos los niveles. Y no son pocos los que han pensado, en ese sentido, en la actual delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, auténtico ariete contra el president de la Generalitat.