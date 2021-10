CECE hace un llamamiento para lograr acuerdos y políticas que favorezcan la equidad educativa

Madrid

La Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) ha inaugurado esta mañana su 48º Congreso Nacional reuniendo a centros educativos de toda España de manera presencial en Madrid. El secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, y el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, han arropado a CECE en el acto inaugural y han elogiado los asuntos a tratar en profundidad durante el congreso: la equidad educativa y las soluciones para reducir la segregación escolar, el desarrollo curricular de la LOMLOE, la Ley de FP...

En sus intervenciones también han manifestado abiertamente sus desacuerdos en materia de legislación educativa. El consejero madrileño expuso los puntos de la futura Ley Maestra de Educación que se desmarcan de la LOMLOE, en ejercicio de las competencias autonómicas en materia de educación, pero con “respeto” a la legislación estatal, aseguró. Ossorio expuso cómo abordará la ley madrileña los aspectos relacionados con la demanda social, el distrito único, la educación especial, el suelo público para colegios concertados y la educación diferenciada.

El secretario de Estado mostró su “discrepancia” con la “interpretación” y “tergiversación” que la Comunidad de Madrid hace de algunos puntos de la legislación educativa, pero prefirió no ahondar en las diferencias en ese momento y señaló: “La diversidad está integrada en el sistema democrática. A veces a unos les toca aplicar leyes que no les gustan, y otras veces les toca a los otros”. Y añadió: “Podemos no estar de acuerdo, pero Alfonso Aguiló sabe que siempre tenemos la mano tendida”.

El presidente de CECE, Alfonso Aguiló, abogó por trabajar juntos para llegar acuerdos y lograr una escuela con mayor calidad, equidad y pluralidad. “Hoy se trabaja mucho para enseñar en el aula a colaborar, a ser cooperativos. El mejor modo de lograrlo es que lo seamos nosotros”, dijo.

También pidió políticas públicas que de verdad solucionen el problema de la segregación escolar en vez de favorecerla. Por ejemplo, que las becas y ayudas de las administraciones públicas no estén sólo restringidas a quienes estudian en la escuela pública porque son, precisamente, las que favorecen la concentración del alumnado más desfavorecido en las aulas públicas, limitando además el derecho a elegir colegio de esas familias. Igualmente puso de relieve que los fondos europeos destinados a Educación Infantil sean sólo para crear aulas públicas, máxime en un escenario de caída de la natalidad y con miles de plazas vacías en centros privados y concertados.

“La educación necesita siempre un mensaje y un enfoque siempre proactivo, de esperanza, de esfuerzo, de superación. La educación debe hacer a la sociedad cada vez más plural, más libre, con más equidad; una educación en la que aprendamos a convivir y a cooperar, en la que se valore y se respete la diferencia”.

En coherencia, el presidente de CECE proclamó ante el auditorio lleno y ante las autoridades presentes: “Nos declaramos firmes partidarios de luchar contra la segregación, abordando esa realidad sin estereotipos ni simplificaciones”. Pero también advirtió de que “la segregación es un fenómeno multicausal, en el que se hacen análisis demasiado parciales”, “hay que encontrar las causas reales y acertar con los remedios”.

De ahí que CECE haya organizado un debate entre expertos para buscar soluciones “con honestidad y rigor”. Los investigadores Lucas Gortázar (ESADE) e Ismael Sanz (Universidad Rey Juan Carlos), junto con Álvaro Ferrer (Save the Children) y Carmen Pellicer (Fundación Trilema), debatirán basándose en la realidad de los datos y la experiencia real de los centros, y apuntarán soluciones realistas para disminuir el fenómeno de la segregación escolar por origen socioeconómico.

El desarrollo curricular de la LOMLOE, otro de los asuntos que marca el escenario educativo actual, será el foco de un debate entre Álvaro Marchesi (Universidad Complutense, Fundación SM) y el especialista en el marco europeo de competencias Javier M. Valle (Universidad Autónoma de Madrid).

La nueva Ley de FP, la enseñanza por ámbitos, la formación para educar para la igualdad, la transparencia en la gestión de centros, al orientación profesional del alumnado, la seguridad jurídica del menor, la respuesta a situación de crisis en las escuelas, la educación especial y el fomento de la creatividad serán los temas a abordar en los talleres formativos.

Los alrededor de 300 congresistas han tenido la oportunidad de escuchar la inspiradora charla de Ramón Barrera sobre el aprendizaje, y una conferencia sobre marketing escolar y reputación a cargo del experto Miquel Rossy. El congreso de CECE concluirá este sábado 23 con un coloquio con el filósofo Gregorio Luri.

