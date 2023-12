Lion ha muerto. Viva León. ¿El principio del fin de los colegios bilingües en inglés?

Los niños madrileños ya no estudiarán geografía e historia en inglés. No tendrán que aprenderse los nombres de las provincias, los accidentes geográficos o los reyes de España en otra lengua. No tendrán que hacer traducción simultánea con lo que aprenden en el colegio y escuchan en casa. El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido que, después de 20 años de pruebas, este sistema educativo tan controvertido no funciona como debería, al menos en esta asignatura.

La duda es si esta medida se va a quedar en esa materia o si es el principio de algo más, una especie de globo sonda para emprender un cambio radical de modelo. La bandera del bilingüismo elaborada por la entonces presidenta regional, Esperanza Aguirre, fue secundada después con entusiasmo por otras muchas comunidades, que soñaron con una generación de estudiantes con un nivel de inglés similar al de otros países de Europa.

Los resultados tienen muchos claroscuros y la imposición con calzador del inglés no ha sido bien recibida por una parte de la comunidad educativa ni por los padres, muchos de los cuales celebran en redes sociales la medida anunciada este martes por el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana. Pero lo cierto es que no hay consenso sobre si el modelo ha sido un éxito o no, con informes sobre rendimiento electoral que difieren entre sí.

Según el anuncio que hizo el consejero madrileño de Educación, la "españolización" de Geografía e Historia se aplicará en todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid, incluidos los que participan en el Programa de Bilingüismo, a partir del próximo curso.

Abrir un debate

Por el momento, el responsable de CSIF Educación, Miguel Ángel González, ha recordado que impartir este tipo de asignaturas en inglés supone un descenso de los conocimientos de los alumnos, y ha demandado un debate "serio e independiente".

En la práctica, muchas comunidades autónomas han optado por aplicar el modelo bilingüe en asignaturas que no sean troncales ni tengan un peso excesivo, lo que ha llevado a que las materias que se impartan en inglés sean algunas como Physical education (educación física) o Arts (la Plástica de toda la vida).

Siguiendo la estela de Madrid, el resto de comunidades autónomas se subió en mayor o menor medida al carro del bilingüismo, aunque algunas de ellas, como Castilla-La Mancha, están en retirada, y otras como Andalucía se están replanteando el modelo.

La enseñanza en español y en inglés tiene incluso un documental en contra, "La chapuza del bilingüismo", de Francisco Serrano, que sostiene que tras el primer "boom" no ha permitido elevar de forma sustancial el nivel de inglés y sí ha obligado a impartir de forma más superficial los contenidos de la asignatura.