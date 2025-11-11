Más de 150 personalidades participan en el segundo Desayuno de Oración de España

La Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y la Fundación Universitaria San Pablo CEU han organizado por segundo año consecutivo un desayuno de oración. Según ha desvelado en esta ocasión el presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, Alfonso Bullón de Mendoza, el propósito de esta convocatoria es “simplemente rezar por todos los que lo necesiten”. En concreto ha recordado a los cristianos perseguidos de todo el mundo, las intenciones del Papa León XIV y el eterno descanso del Santo Padre Francisco.

El Colegio Mayor de San Pablo ha acogido esta oración conjunta en la que más de 150 representantes de la sociedad civil se han reunido para dar testimonio de fe. También han asistido al encuentro el encargado de Negocios de la Nunciatura Apostólica en España, el sacerdote polaco Roman Walczak, el cardenal José Cobo y el presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio Crespo. Además, los asistentes han escuchado los testimonios de los empresarios Erwan de la Villéon, Carmen Cordón Muro y Eric Halverson.

El encargado de Negocios de la Nunciatura, Roman Walczak, ha animado a los asistentes a reafirmar la fe, a ser sal de la tierra y luz del mundo. El diplomático ha recordado las palabras de San Juan Pablo II en su mensaje para la preparación de la JMJ de Toronto: “Así como la sal da sabor a la comida y la luz ilumina las tinieblas, así también la santidad da pleno sentido a la vida, haciéndola un reflejo de la gloria de Dios”.

A continuación, el presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio Crespo, ha manifestado que "la política cuando se practica con verdadero espíritu de servicio se parece mucho a la oración. Ambas exigen entrega, perseverancia y la conciencia de que actuamos por algo que nos supera”. Según ha compartido, en la oración uno se pregunta qué es lo correcto, mientras que en la política “uno debe intentar hacerlo”.

Este desayuno de oración se ha celebrado este martes, 11 de noviembre, unos días antes de que dé comienzo el 27 Congreso Católicos y Vida Pública, que este año se organiza bajo el título Tú, Esperanza. www.congreso.ceu.es

En la imagen, de izquierda a derecha, Javier Tello, director general de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, los empresarios Erwan de la Villeón, Eric Halverson y Carmen Cordón Muro, Alfonso Bullón de Mendoza, presidente de la ACdP, José Cobo, cardenal arzobispo de Madrid, Roman Walczak, encargado de Negocios de la Nunciatura, Georg Habsburg-Lothringen, embajador de Hungría en España, y José Masip, vicepresidente de la ACdP.