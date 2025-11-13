Aviso amarillo por lluvias en Madrid con un bajada radical de temperaturas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa en la Comunidad de Madrid un aviso amarillo por riesgo de lluvia y viento fuerte en la sierra por la tarde en un jueves en el que suben las temperaturas mínimas y bajan las máximas.

Se prevén precipitaciones persistentes en la sierra en la segunda mitad del día, con aviso amarillo desde las 12:00 de la mañana, así como un descenso notable de las temperaturas máximas en el suroeste y ascenso notable de las mínimas en el centro oriental.

Los cielos de la Comunidad de Madrid estarán cubiertos y se prevén lluvias débiles dispersas y algún chubasco aislado que, por la tarde, se extenderán de oeste a este a todo el territorio, intensificándose por la noche.

Las lluvias serán persistentes en la sierra en la segunda mitad del día, sobre todo en zonas altas.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas irán en aumento, localmente notable en el área del Henares. Y las máximas irán en descenso, que será notable en el suroeste.

Los vientos serán flojos variables arreciando por la tarde a flojos a moderados de componente sur con rachas muy fuertes en zonas altas de la sierra.

Los termómetros oscilarán entre los 10ºC y los 18ºC en Madrid; los 11ºC y 20ºC en Alcalá de Henares; los 10ºC y los 20ºC en Aranjuez; los 7ºC y los 16ºC en Collado Villalba; los 13ºC y los 18ºC en Getafe y 12ºC y los 17ºC en Navalcarnero.