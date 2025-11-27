Cambio de tiempo en España: la AEMET anuncia un nuevo episodio de frío intenso y la llegada de un frente con lluvias

Un tiempo estable, marcado por el frío, las heladas nocturnas y los bancos de niebla, dominará este jueves y viernes en buena parte de la península Ibérica, según adelantó el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. Las precipitaciones quedarán acotadas al extremo norte peninsular y las madrugadas serán especialmente frías, algo habitual cuando el cielo se mantiene despejado en estas fechas. De cara al fin de semana, se espera un cambio de tiempo con la llegada de un nuevo frente, que podría dejar un final de noviembre más fresco y con lluvias.

Avisos activos este jueves

Frío, viento y oleaje activarán este jueves los avisos en siete provincias. Las temperaturas mínimas descenderán hasta los -3ºC en Teruel y los -2ºC en Palencia, Lleida, León y Huesca. Habrá avisos amarillos por bajas temperatura en Huesca, Barcelona, Girona y Lleida.

El viento también mantendrá en aviso amarillo a Mallorca, Menorca, Girona, Tarragona y Castellón, mientras que el oleaje elevará los avisos a naranja en Baleares y Girona, y se quedará en nivel amarillo en Tarragona y Castellón. AEMET prevé rachas muy fuertes de tramontana en el Ampurdán, el Pirineo y el bajo Ebro.

La jornada estará dominada por los cielos poco nubosos o despejados en el interior peninsular, salvo en el tercio norte, donde se esperan nubes abundantes y precipitaciones débiles, especialmente en Galicia, alto Ebro, Cantábrico y Pirineos. La cota de nieve ascenderá desde los 800–1.000 metros hasta los 1.400–1.600 metros.

Las temperaturas máximas subirán ligeramente en gran parte de la península, aunque bajarán en zonas del noreste y el litoral sureste. Las mínimas descenderán en áreas mediterráneas. Se esperan heladas en zonas de montaña del norte y sureste, así como en ambas mesetas, con especial intensidad en los Pirineos.

Más fresco y lluvias para el fin de semana

El viernes continuará la estabilidad anticiclónica con cielos poco nubosos, salvo en Galicia, Cantábrico y Pirineos, donde podrían registrarse precipitaciones débiles. Se mantendrán los bancos de niebla y las heladas en la meseta norte y en zonas elevadas del centro, mientras que las máximas oscilarán entre los 10 y 12 ºC en el interior norte y alcanzarán los 18–20 ºC en la costa mediterránea.

El sábado un frente afectará a Galicia, Cantábrico y Castilla y León, con lluvias que se desplazarán de oeste a este y podrán llegar a Extremadura y la zona centro. Nevará por encima de los 1.500 metros. El domingo, el aumento de la nubosidad reducirá la intensidad de las heladas, aunque las temperaturas máximas descenderán.

Por su parte, Meteored señala que el modelo europeo confirma un cambio de tiempo este sábado 29 de noviembre. El paso de un frente activo dejará un ambiente invernal, con descenso de temperaturas, lluvias, viento y nevadas. Según el portal meteorológico, las precipitaciones serán más intensas en el oeste de Galicia y en las comunidades del Cantábrico, especialmente en Cantabria y el País Vasco.